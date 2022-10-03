Лето заказывали? Ждать ли тепла на Алтае в октябре

Спокойная и преимущественно без осадков погода будет стоять в Алтайском крае всю первую рабочую неделю октября, об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Акименко. От суток к суткам температура воздуха будет повышаться, а к выходным в регионе воздух прогреется до +20 градусов.

«В течение всей рабочей недели районы края будут находиться под влиянием антициклона, с которым сохранится хорошая погода. В утренние часы местами возможен туман. Ночью 4 октября столбики термометров покажут от 0 до -5 градусов, местами вероятны заморозки до -10 градусов. Днём во вторник температура будет колебаться от +7 до +12°С», — сообщила Дарья Акименко.

С каждым днём будет теплеть на один-два градуса. Так, уже в ночь на 6 сентября синоптики прогнозируют 0...+5 градусов, хотя местами температура ещё может опуститься в отрицательный диапазон. Днём — от +13 до +18 градусов.

К выходным плюсовые температуры ожидаются на всей территории края даже в ночное время, а днём воздух прогреется до +15...+20°С.

«С прохождением атмосферного фронта небольшие дожди возможны в четверг лишь по востоку. В предгорьях может выпасть мокрый снег», — заключила синоптик.