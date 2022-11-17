Почему льготную ипотеку в России решили не продлевать и можно ли успеть её оформить?

Похоже, программа льготной ипотеки в России продлена не будет. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в Минфине. По его словам, ведомство исходит из того, что уже в следующем году льготная ипотека в стране действовать не будет.

О том, почему программу решили не продлевать и до какого числа ещё можно успеть подать заявление на льготную ипотеку, — в материале amic.ru.

Правда ли, что программу льготной ипотеки не продлят?

Судя по всему, да. По крайней мере, на такое положение дел ориентируются в Минфине, сообщил 16 ноября замглавы ведомства Алексей Моисеев журналистам.

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Почему в Минфине считают, что льготную ипотеку пора заканчивать?

Моисеев на этот вопрос ответил очень лаконично.

«Мы считаем, что нет необходимости», — цитирует его РИА Новости.

Впрочем, эксперты и представители профильных ведомств уже не раз высказывались за прекращение льготной программы. Напомним, появилась она в 2020 году и затем неоднократно продлевалась. Но уже осенью 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что с льготной ипотекой пора заканчивать.

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе „6,5%“, мы предлагаем не продлевать», — высказалась она год назад.

Набиуллина тогда объяснила, что постоянное продление программы будет поддерживать высокий спрос на жильё. А цены, напомним, начали очень быстро расти после внедрения программы. Выгоду россияне могли получить лишь в первые месяцы, а затем стоимость квартир выросла и полностью нивелировала разницу в процентах. Об этом неоднократно высказывались эксперты по недвижимости.

А в сентябре 2022-го отмену программы поддержала и Счётная палата.

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Когда заканчивается срок действия льготной ипотеки в России?

31 декабря 2022 года. О том, что программа будет действовать ровно до этого дня, сообщил и Алексей Моисеев.

«Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря», — пояснил он журналистам.

Соответственно, чтобы успеть оформить ипотеку на льготных условиях, у россиян есть ещё полтора месяца.

Под какой процент всё ещё можно взять льготную ипотеку?

Под 7%. Такая ставка обозначена в программе льготной ипотеки. Впрочем, некоторые банки могут снижать её ещё больше.

Какой максимальный размер льготной ипотеки?

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальный размер льготной ипотеки составляет 12 млн рублей. В остальных регионах страны предельная сумма — 6 млн рублей.

При этом размер первоначального взноса везде одинаковый — 15% от суммы.

Кто может оформить льготную ипотеку?

Взять ипотеку под 7% может любой гражданин России. Никаких ограничений по возрасту и семейному положению нет.

Какое жильё можно приобрести по льготной ипотеке?

По программе льготной ипотеки можно купить:

квартиру в строящемся доме;

готовое жилье у застройщика;

земельный участок с дальнейшим строительством дома.

Какие ещё льготные ипотечные программы есть в России?

Продолжает своё действие семейная ипотека. Предполагается, что она закончится только летом 2024 года.

Также в России продолжают работать программы сельской и дальневосточной ипотеки.