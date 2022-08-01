Полевая кухня, выступления парашютистов и спецназа: как Барнаул отпразднует День ВДВ

День Воздушно-десантных войск отмечают в России 2 августа. В 2022-м элитному подразделению исполняется 92 года. По традиции в этот день в Барнауле проведут ряд мероприятий. О том, каким будет праздник в краевой столице, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Какие мероприятия пройдут на День ВДВ в Барнауле?

На 2 августа в Барнауле запланирована довольно плотная программа. Празднование начнётся у мемориала «В честь воинов-интернационалистов» в 10 часов с показательного выступления спецназа. В 10:20 состоится торжественный митинг, голубые береты почтут минутой молчания погибших боевых товарищей и возложат цветы. В 11 часов — показательные выступления группы парашютистов барнаульского авиаклуба ДОСААФ.

А торжественное шествие будет?

Конечно. В 11:30 колонна, в составе которой БТР и ретроавтомобили, оркестр, знамённая группа и ветераны ВДВ, выдвинутся от краевой библиотеки имени Шишкова. Торжественное шествие пройдёт по проспектам Ленина, Социалистическому и завершится в 12 часов на площади Победы.

«Здесь мы отдадим почести нашим дедам и прадедам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и возложим цветы», — сообщил председатель Координационного совета Общероссийских ветеранских организаций Алтайского края Сергей Завалихин.

Также запланировано возложение цветов на аллее погибших военнослужащих 6-й роты ВДВ (пересечение улиц Малахова и Георгия Исакова, — прим. ред.) и на Власихинском кладбище, где состоится поминальная панихида. Здесь же организуют работу полевой кухни.