То дождь, то солнце. Какая погода будет в Алтайском крае с 19 по 22 июля?

Неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами сохранится в Алтайском крае на протяжении всей рабочей недели, с 18 по 22 июля. Наиболее интенсивные осадки в регионе пройдут 21 числа, рассказала amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталья Кобякова.

«В четверг дожди пройдут на большей части территории Алтайского края, в том числе, и в Барнауле. Местами в регионе сильные дожди будут сопровождаться грозами, выпадением града и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с», — сообщила синоптик.

В первой половине недели ночью по краю столбики термометров покажут от +8 до +15. Днем воздух прогреется от 22 до 27 градусов тепла, в южных районах до +31 градуса.

Во второй половине рабочей недели будет чуть теплее: ночью от +13 до +18 градусов. Днем от +24 до +29 градусов, по югу до +34 градусов.





