Восемь вагонов сошли с рельсов под Красноярском

Прокуратура проводит проверку

10 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углём, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился 9 апреля около 21:00 в Берёзовском районе на ж/д станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги.

В результате произошедшего вагоны не опрокинулись.

Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведомство проводит проверку.

Ранее рассказали, что в 2022 году по железным дорогам Алтайского края проехало 8,3 млн пассажиров.