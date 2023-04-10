Восемь вагонов сошли с рельсов под Красноярском
Прокуратура проводит проверку
10 апреля 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Под Красноярском сошли с рельсов восемь вагонов с углём, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Инцидент случился 9 апреля около 21:00 в Берёзовском районе на ж/д станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги.
В результате произошедшего вагоны не опрокинулись.
Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведомство проводит проверку.
Ранее рассказали, что в 2022 году по железным дорогам Алтайского края проехало 8,3 млн пассажиров.
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