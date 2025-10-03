НОВОСТИТранспорт

Семибалльные пробки сковали Барнаул дождливым утром 3 октября

Самые крупные заторы протянулись на Павловском, Южном и Змеиногорском трактах

03 октября 2025, 08:05, ИА Амител

Пробки в Барнауле 3 октября / Фото: 2ГИС

Дождливым утром 3 октября автомобилисты Барнаула застряли в больших пробках. По данным 2ГИС, дорожная ситуация оценивается на семь баллов.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте тянется от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Кроме того, затор собрался у лыжной базы "Динамо". Южный тракт также скован от улицы Герцена до дорожной развязки. 

Павловский тракт

Здесь автомобилистам придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке Павловский тракт – Попова. 

Северо-Западная, Матросова

Движение по улице Северо-Западной затруднено от Цветочного проезда до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Восточной до улицы Бехтерева. 

Также большие пробки наблюдаются на улицах Юрина и Попова, проспектах Ленина и Строителей.

Комментарии 4

Гость

08:46:46 03-10-2025

Дождливым, а представьте, что будет снежным утром)))

Гость

12:50:42 03-10-2025

Гость (08:46:46 03-10-2025) Дождливым, а представьте, что будет снежным утром)))... Ситуация дорожна в городе хуже и хуже с каждым годом, проблемы летом с ливневками, зимой выпадает снег в г. Барнауле пробки как в Москве. Зато мы строим и строит свечки, осваиваем новые земли у Аэропорта, ставим по всему городу за бюджетный счет скульптуры. Город становится не комфортным для проживания((((

Гость

13:12:33 03-10-2025

Может быть стоит занятся градостроительными проблемами, а не осваиванием бюджетных средства, "бизнеса" с застрощиками и другими все невооруженным глазом видными делами?

Гость

13:19:56 03-10-2025

в принципе можно написать задачу ИИ Алисе описать решение этих пробок. Пихнуть ему карты пробок и он покумекав выдаст решение. Сделайте кто нибудь. Интересно что ответит

