Самые крупные заторы протянулись на Павловском, Южном и Змеиногорском трактах

03 октября 2025, 08:05, ИА Амител

Пробки в Барнауле 3 октября / Фото: 2ГИС

Дождливым утром 3 октября автомобилисты Барнаула застряли в больших пробках. По данным 2ГИС, дорожная ситуация оценивается на семь баллов.

Змеиногорский и Южный тракты

Пробка на Змеиногорском тракте тянется от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Кроме того, затор собрался у лыжной базы "Динамо". Южный тракт также скован от улицы Герцена до дорожной развязки.

Павловский тракт

Здесь автомобилистам придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке Павловский тракт – Попова.

Северо-Западная, Матросова

Движение по улице Северо-Западной затруднено от Цветочного проезда до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Восточной до улицы Бехтерева.

Также большие пробки наблюдаются на улицах Юрина и Попова, проспектах Ленина и Строителей.