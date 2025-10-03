Семибалльные пробки сковали Барнаул дождливым утром 3 октября
Самые крупные заторы протянулись на Павловском, Южном и Змеиногорском трактах
03 октября 2025, 08:05, ИА Амител
Дождливым утром 3 октября автомобилисты Барнаула застряли в больших пробках. По данным 2ГИС, дорожная ситуация оценивается на семь баллов.
Пробка на Змеиногорском тракте тянется от СНТ "Солнечный" до строящейся развязки. Кроме того, затор собрался у лыжной базы "Динамо". Южный тракт также скован от улицы Герцена до дорожной развязки.
Здесь автомобилистам придется постоять от улицы Фурманова до Малаховского кольца, а также на перекрестке Павловский тракт – Попова.
Движение по улице Северо-Западной затруднено от Цветочного проезда до проспекта Ленина. Улица Матросова скована от улицы Восточной до улицы Бехтерева.
Также большие пробки наблюдаются на улицах Юрина и Попова, проспектах Ленина и Строителей.
08:46:46 03-10-2025
Дождливым, а представьте, что будет снежным утром)))
12:50:42 03-10-2025
Гость (08:46:46 03-10-2025) Дождливым, а представьте, что будет снежным утром)))... Ситуация дорожна в городе хуже и хуже с каждым годом, проблемы летом с ливневками, зимой выпадает снег в г. Барнауле пробки как в Москве. Зато мы строим и строит свечки, осваиваем новые земли у Аэропорта, ставим по всему городу за бюджетный счет скульптуры. Город становится не комфортным для проживания((((
13:12:33 03-10-2025
Может быть стоит занятся градостроительными проблемами, а не осваиванием бюджетных средства, "бизнеса" с застрощиками и другими все невооруженным глазом видными делами?
13:19:56 03-10-2025
в принципе можно написать задачу ИИ Алисе описать решение этих пробок. Пихнуть ему карты пробок и он покумекав выдаст решение. Сделайте кто нибудь. Интересно что ответит