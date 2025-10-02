Гигантские пробки протянулись на въезде в Барнаул утром 2 октября

Заторы длиной 3,5 и 5,8 км сковали Змеиногорский и Южный тракты, а также проспект Дзержинского и улицу Центральную

02 октября 2025, 09:56, ИА Амител

Крупные пробки в Барнауле 2 октября / Фото: 2ГИС

2 октября огромные автомобильные пробки образовались на въезде в Барнаул. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию в городе оценивают на четыре балла.

На Змеиногорском тракте пробка протянулась от СНТ "Прогресс" до улицы Водозаборной на 3,5 км. Кроме того, движение затруднено у строящейся развязки.

Гигантский затор также собрался от улицы Центральной в селе Лебяжье до строящейся развязки. Его длина – 5,8 км.

Как сообщают очевидцы, стоящие в пробке на Южном тракте, на развязке работает только одна полоса. Причины таких ограничений неизвестны.