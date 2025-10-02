Гигантские пробки протянулись на въезде в Барнаул утром 2 октября
Заторы длиной 3,5 и 5,8 км сковали Змеиногорский и Южный тракты, а также проспект Дзержинского и улицу Центральную
02 октября 2025, 09:56, ИА Амител
2 октября огромные автомобильные пробки образовались на въезде в Барнаул. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию в городе оценивают на четыре балла.
На Змеиногорском тракте пробка протянулась от СНТ "Прогресс" до улицы Водозаборной на 3,5 км. Кроме того, движение затруднено у строящейся развязки.
Гигантский затор также собрался от улицы Центральной в селе Лебяжье до строящейся развязки. Его длина – 5,8 км.
Как сообщают очевидцы, стоящие в пробке на Южном тракте, на развязке работает только одна полоса. Причины таких ограничений неизвестны.
«И это еще зима не началась!»
«У меня сегодня лабораторная по физике. Дайте проехать!»
«500 метров ехать 43 минуты – это рекорд. Даже в Новосибирске столько не стоял», – возмущаются барнаульцы.
10:29:18 02-10-2025
Из котэджэй люди едут :)
11:26:42 02-10-2025
Гость (10:29:18 02-10-2025) Из котэджэй люди едут :) ... завидуй молча, муравей чеоловейника
11:38:59 02-10-2025
Гость (11:26:42 02-10-2025) завидуй молча, муравей чеоловейника... Я гляжу и радуюсь что не приобрела коттедж, хотя такая мысль была, хорошо что вовремя остыла :) Живу в квартире, тепло, светло, сухо, уютно, двор и дороги почищены в нашем дворе уже в 6 утра зимой и не надо в 4 утра вставать чтоб откопаться от снега :)
10:38:56 02-10-2025
И никто не пытается разобраться и что-то улучшить(
10:46:57 02-10-2025
Гость (10:38:56 02-10-2025) И никто не пытается разобраться и что-то улучшить(... 1) запретить покупать автомобиль в кредит
2) запретить покупать автомобиль тем, у кого нет гаража
10:59:08 02-10-2025
Каждый день утром и в течение постоянно езжу по Красноармейскому, по пр-ту Ленина. "Зеленая волна"? - не о такой не слышали. "Красная волна" постоянно. Конкретно сегодня в районе 08 утра постоял на красный сигнал светофора от ул. Ползунова до ул. Крупской. На пр-те Ленина аналогично. Помнится много лет назад власти радужно обещали "зеленую волну" на пр-те Ленина, как много денег на это потратили. Где она? Где хоть какое-то подобие и желание упорядочить работу светофоров и нормально организовать движение в городе?
11:08:41 02-10-2025
Гость (10:59:08 02-10-2025) Каждый день утром и в течение постоянно езжу по Красноармейс... Обещать, не значит жениться.
11:15:09 02-10-2025
Гость (10:59:08 02-10-2025) Каждый день утром и в течение постоянно езжу по Красноармейс... почти каждый день была летом и в сентябре в 18 +- . Ничего хорошего для всех прилегающих к ленинскому дорог. Плюс светофоры как попало эту волну показывали, водилы путаются, пешики путаются
12:32:42 02-10-2025
Гость (10:59:08 02-10-2025) Каждый день утром и в течение постоянно езжу по Красноармейс... Пробовали ездить, соблюдая скоростной режим?
15:19:59 02-10-2025
Гость (12:32:42 02-10-2025) Пробовали ездить, соблюдая скоростной режим?... Это стеб или читали невнимательно? Есть идеи, как можно хотя бы попробовать, нарушить скоростной режим и разогнаться свыше 40 км.ч. стоя утром в пробке?
11:15:30 02-10-2025
Давно бы уже закончили, если бы не монтаж никому не нужных, дорогостоящих, бессымысленных противошумовых экранов. Защищать от шума пустоту, да еще и в два ряда. Опять широченные тротуары, одноколейные проезды. Явное стремление к удорожанию, с неясной перспективой целесообразности. А организация движения по "развязке" напоминает диверсию.
Такие же чувства вызывает организация работы светофорных обьектов в городе
11:22:39 02-10-2025
Почему отсутствует нормальный тротуар от Власихинской до Кутузова вдоль Ленточного Бора?
А если смотреть шире - нужен тротуар от Власихинской до Змеиногорского тракта вдоль всего шоссе Ленточный бор!
Людям там нормально пройти невозможно!
Требую сделать там тротуар!
11:41:09 02-10-2025
Гость (11:22:39 02-10-2025) Почему отсутствует нормальный тротуар от Власихинской до Кут... Согласен, автомобилистам по тротуару пробку проще объезжать будет!
13:59:24 02-10-2025
Гость (11:22:39 02-10-2025) Почему отсутствует нормальный тротуар от Власихинской до Кут... Там велодорожку надо делать, можно совмещенную с пешеходным тротуаром. В летний сезон каждый день тысячи людей едут на велосипедах и идут пешком на трассу здоровья.
15:46:04 02-10-2025
Житель (13:59:24 02-10-2025) Там велодорожку надо делать, можно совмещенную с пешеходным ... Каждый день "тысячи" эко вы загнули, да уж говорите сразу сотни тысяч.))))))))))
16:10:51 02-10-2025
Гость (15:46:04 02-10-2025) Каждый день "тысячи" эко вы загнули, да уж говорите сразу со... Миллионы барнаульцев мечтают о вело-пешеходной дорожке вдоль всего шоссе Ленточный Бор.
21:33:24 03-10-2025
Гость (11:22:39 02-10-2025) Почему отсутствует нормальный тротуар от Власихинской до Кут... Я поднимала вопрос об организации остановки общественного транспорта в районе переходного моста лыжной трассы Здоровье! Ответа не последовало 😥