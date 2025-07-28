Воспитанник алтайского футбола Юрий Дюпин сменил команду премьер-лиги

Вратарь перешел из "Краснодара" в "Сочи"

28 июля 2025, 21:47, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com / Giero Saaski

Воспитанник алтайского футбола, 37-летний вратарь Юрий Дюпин, сменил команду премьер-лиги.

Спортсмен перешел из "Краснодара" в "Сочи". Контракт с черноморцами он подписал на один год.

В сезоне 2024/2025 Дюпин был запасным вратарем "Краснодара". Он сыграл пять матчей в Кубке России и помог команде Мурада Мусаева впервые выиграть чемпионат страны.

В начале профессиональной карьеры футболист выступал за барнаульское "Динамо". После играл в новокузнецком "Металлурге", хабаровском СКА, краснодарской "Кубани", махачкалинском "Анжи", казанском "Рубине" и "Краснодаре".