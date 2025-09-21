Восстановление уникальных исторических зданий в Бийске может обойтись в миллиарды рублей

Речь идет о пассажах Фирсова и Второва

21 сентября 2025, 06:45, ИА Амител

Пассаж Фирсова в Бийске / Фото: 2gis

В Бийске намерены восстановить пассажи Фирсова и Второва. Однако самостоятельно местные власти, без федеральной поддержки, выполнить работы не смогут. На реконструкцию необходимы миллиарды рублей. Об этом в ходе заседания Общественной палаты Алтайского края рассказала председатель Бийской городской организации общероссийского профсоюза образования, председатель Общественной палаты города Бийска Маргарита Карпова.

Когда восстановят здания?

«Эти объекты могли бы стать визитной карточкой города. Однако самостоятельно мы потянуть эти проекты не можем. Только на составление проектно-сметной документации необходимо около миллиарда рублей. Нужна федеральная помощь», – сообщила Маргарита Карпова.

При этом эксперт отметила, что в Бийске за последние годы за федеральные и краевые средства строят новые парки и общественные пространства. Появляются новые точки притяжения.

Ранее мэр Бийска Виктор Щигрев заявлял, что в городе восстановят пассажи Фирсова и Второва. Работы в первом пассаже оцениваются в 575 миллионов, второго – в 414 миллионов. Мэр города пояснил, что восстановление старого центра Бийска будет вестись комплексно.

Помимо ремонта дорог в исторической части города, сейчас идут работы в сквере Фомченко, здесь появится набережная. Также в 2025 году найден инвестор для восстановления дома Хакина. Здание расположено рядом с пассажем Фирсова.

Что известно о пассажах?

Пассаж купца Фирсова был построен в 1907 году. В здании в разное время располагались торговые помещения, образовательный центр, казармы кавалерийской дивизии, госпиталь для эвакуированных солдат, универмаг, банк.

Пассаж Второва возведен в 1905 году. До 1990-х годов в нем размещалась гостиница. В ее номерах останавливались Николай и Елена Рерихи. В годы Великой Отечественной войны в здании находился госпиталь.

Всего в реестре памятников истории и архитектуры Алтайского края более 4,5 тысячи объектов. За последние два года в регионе восстановлено более 300 из них. В 2023-м общий объем финансирования работ по реставрации объектов культурного наследия составил 477,5 млн рублей.