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"Вой стоял на всё село". Названа причина жуткой гибели коров из Алтайского края

Животные умирали от жажды, голода и холода

10 марта 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Новосибирской области на двух фермах в сёлах Новые Решёты и Шайдурово за несколько месяцев погибло около 500 коров, которые принадлежали компании из Алтайского края, пишет "Сибкрай.ru".

Представитель компании Михаил Переверзев пояснил изданию, что в Новых Решётах у хозяйства было всё, чтобы заготовить корма вовремя и впрок – земля под сенокос, техника, солярка, запчасти. Во всём случившемся он почти целиком винит сотрудников фермы, где якобы "пили, воровали и обманывали".

Впрочем, добавил бизнесмен, тревожные звоночки, на которые алтайской компании следовало бы обратить внимание, появились ещё в сентябре 2022 года.

"По надоям перестали подаваться данные. Я тут же связался с руководителями на местах. Оказалось, все доярки ушли в запой и доить коров некому. Я задал вопрос, как прошло лето: как у нас с кормами, как с выпасом скота. Потому что информация доносилась, что есть проблемы. На что мне пояснили, что трудности возникают, но в сельском хозяйстве по-другому никак, потому что очень большая проблема с кадрами. Но в целом скот всё лето пасся, корма заготовлены", – рассказал Переверзев.

А в ноябре коровы начали массово гибнуть от голода и жажды. Местные жители отметили, что "вой стоял на всё село", когда животные умирали.

"Большая часть скота лежала. У коров просто не было сил встать на ноги. Воду им не давали, хотя по факту, что сложного – открыть кран и заполнить поилки водой? Скот был по вымя в навозе, в грязи – никто не включал систему навозоудаления. И самое главное, на сенобазе запас кормов был примерно на неделю. Когда я это узнал, в срочном порядке направил туда нового руководителя для исправления ситуации", – рассказал бизнесмен.

На ферме уволили половину штата. Комиссия обнаружила, что там были трудоустроены "мёртвые души", сотрудники выпивали с самого утра, по факту работали несколько человек.

По словам Переверзева, сейчас ситуацию удалось стабилизировать: падёж остановился, коровы начали постепенно набирать в весе, стали снова доить, пошел отёл, рождаются телята.

Комментарии 30

  • Я задал вопрос, как прошло лето: как у нас с кормами, как с выпасом скота." Вот в этом и весь его бизнес- за всё лето ни разу не удосужился съездить!!!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Эффективный менеджмент на всех уровнях.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Говорят если платить копейки, то нормальных работников не найти.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Мдя, а еще советскую власть ругают, там то высокое начальство из района все лето ездило по колхозам и совхозам, за ситуацией следило. А тут эффективный менеджер даже осенью перед начало зимы не удосужился съездить проверить с чем ферма в зиму уходит. Не поверю, что сельчане не жаловались на эту ситуацию, ведь кто то все таки работал на ферме, да еще "мертвых душ" набрали. Или менеджер только с начальством разговаривал? С рядовыми работниками статус не позволял?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Видимо за миску супа хороших работников не найти, если з/п на селе не 5т.р., а хотя бы 30т.р., то работники найдутся и работать будут, в деревнях еще не разучились работать руками. Но видимо это не про г-на Переверзева, это не купить и сдать в аренду недвижимость, тут нужно работать и платить!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Сколько таких "Баринов" живущих на расстояниях. Кошке уши надрали сразу в суд, а здесь 500 коров мучительно погибли.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вопрос "Кто виновен?"...Конечно руководитель...Прости Господи..."Безнесмэн"....
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вот вам и голод
    10 марта, Гость   Ответить
  • За такое давать реальный срок горе-руководителю!
    10 марта, Гость   Ответить
  • Это настоящее вредительство!!!! К ответственности предпринимателя! Как так не следить за своим производством!???
    10 марта, Гость   Ответить
  • "Вам бы, мужики, пораньше прилететь, спиртику бы дерябнули" х/ф "Не валяй дурака"
    10 марта, Гость   Ответить
  • В Новосибирской области на двух фермах в сёлах Новые Решёты и Шайдурово за несколько месяцев погибло около 500 коров (???) - ЧТО ЗА ЖИВОДЁРЫ??????
    10 марта, Гость   Ответить
  • Мне нравятся местные комментаторы) руководитель в любом случае своими деньгами рисковал, он получил убыток. Это уже для него ответственность. Но про воров, алкашей и забулдыг из числа колхозников, вы даже не заикаетесь) типа а че им предъявить - у них жизнь тяжелая. Конечно, тяжелая) с утра начинать пить - тут и ноги держать не будут) на алкашку они деньги, кстати, находили. Вряд ли им наливали бесплатно. Почему вы их не обвиняете? Почему они, уморившие коров нехваткой воды, элементарно кран не открыли? Почему они то у вас невиноватые?????
    10 марта, Гость   Ответить
  • смешно читать,детский сад. Если работники реально все забухали то понятно почему на деревне по прежнему ветер гуляет.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Да никто не виноват. Ни добрые, работящие крестьяне, ни заботливый и рачительный барин...
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, потому что ответственность несет руководитель, именно он нанял таких работников, за которыми не следил и которые не смогли даже воды дать коровам, а на алкашку и нашкулять можно, много таких, которые хотят и собирают по рублю, да по пять, на фунфырик много не надо, а можно самогон нагнать.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Судить надо таких руководителей!!! Конфискацию "бизнеса" и назначать нормальных хозяйственников! Животные то в чём виноваты?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Конфисковать всё имущество в пользу пострадавших коров у горе-бизнесмена, детей в детдом.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Конфискацию "бизнеса" и назначать нормальных хозяйственников!" Согласны поруководить?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Новые Решёты...так я ж там был две недели стьюдентом на сборе свеклы младую гречанку я в сене любил...Молодость моя Белоруссия...Песни партизан,сосны да туман.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "а еще советскую власть ругают, там то высокое начальство из района все лето ездило по колхозам и совхозам, за ситуацией следило. " ---- Гость, я тебе расскажу, как оно НА САМОМ ДЕЛЕ "следило". Приезжали такие проверяльщики в колхоз, их тут же под белые ручки и красивые виды Оби показывать. А там пикничок, водочка. Потом нагрузят по уши овощами, мясом и под белые ручки погрузят в машины. И проверяльщики довольны без всяких осмотров хозяйств.
    10 марта, Гость   Ответить
  • А вообще-то пора ходить по улицам не только девчушкам в кожаных штанах,а парням в кожухе сверху.И с маузерами.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, И проверяльщики довольны без всяких осмотров хозяйств. ----- Были и такие проверяльщики, но их потом из партии поганой метлой и с волчьим билетом, а то и в тайгу лет на 10 без права переписки.
    10 марта, Гость   Ответить
  • "их потом из партии поганой метлой и с волчьим билетом, а то и в тайгу лет на 10 без права переписки." --- Гость, хорошо бы так, но на самом деле бардака тогда хватало. Иначе не довели бы страну до развала, когда товаров стало не хватать и в магазинах полки опустели.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вредители трудового народа.К дереву.И пусть он скажет несколько покаянных слов перед расстрелом.Потом на ютуб чтоб другим неповадно было.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Гость, на самом деле бардака тогда хватало. --- Абсолютно согласен! --- товаров стало не хватать и в магазинах полки опустели --- Боюсь ошибиться, но разве это не был искусственно созданный дефицит, когда товар гнил на складах, а "меченый" на всех порах стремился к перестройке?
    10 марта, Гость   Ответить
  • Вы за чужие деньги волнуетесь, а не за мучительную смерть животных? А может руководитель субсидии получил и потратил не по назначению? Или страховку получит за падеж скота?
    10 марта, Гость   Ответить
  • товаров стало не хватать и в магазинах полки опустели- Наберите в ЮТУБЕ "Капуста и Крайисполком" Как полные грузовики с капустой в 90-ом году не могли сгрузится и стояли у администрации края
    10 марта, Гость   Ответить
  • ну да, бухали как свиньи селяне, а виноват в этом предприниматель?? Вы в своем уме?? Все знают, что пьнка на селе - это проклятие, и было и остается до сих пор.. Все готовы пропить..
    10 марта, Гость   Ответить
  • привлечь за жестокое обращение с животными
    10 марта, Гость   Ответить
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