"Вой стоял на всё село". Названа причина жуткой гибели коров из Алтайского края

Животные умирали от жажды, голода и холода

10 марта 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Новосибирской области на двух фермах в сёлах Новые Решёты и Шайдурово за несколько месяцев погибло около 500 коров, которые принадлежали компании из Алтайского края, пишет "Сибкрай.ru".

Представитель компании Михаил Переверзев пояснил изданию, что в Новых Решётах у хозяйства было всё, чтобы заготовить корма вовремя и впрок – земля под сенокос, техника, солярка, запчасти. Во всём случившемся он почти целиком винит сотрудников фермы, где якобы "пили, воровали и обманывали".

Впрочем, добавил бизнесмен, тревожные звоночки, на которые алтайской компании следовало бы обратить внимание, появились ещё в сентябре 2022 года.

"По надоям перестали подаваться данные. Я тут же связался с руководителями на местах. Оказалось, все доярки ушли в запой и доить коров некому. Я задал вопрос, как прошло лето: как у нас с кормами, как с выпасом скота. Потому что информация доносилась, что есть проблемы. На что мне пояснили, что трудности возникают, но в сельском хозяйстве по-другому никак, потому что очень большая проблема с кадрами. Но в целом скот всё лето пасся, корма заготовлены", – рассказал Переверзев.

А в ноябре коровы начали массово гибнуть от голода и жажды. Местные жители отметили, что "вой стоял на всё село", когда животные умирали.

"Большая часть скота лежала. У коров просто не было сил встать на ноги. Воду им не давали, хотя по факту, что сложного – открыть кран и заполнить поилки водой? Скот был по вымя в навозе, в грязи – никто не включал систему навозоудаления. И самое главное, на сенобазе запас кормов был примерно на неделю. Когда я это узнал, в срочном порядке направил туда нового руководителя для исправления ситуации", – рассказал бизнесмен.

На ферме уволили половину штата. Комиссия обнаружила, что там были трудоустроены "мёртвые души", сотрудники выпивали с самого утра, по факту работали несколько человек.

По словам Переверзева, сейчас ситуацию удалось стабилизировать: падёж остановился, коровы начали постепенно набирать в весе, стали снова доить, пошел отёл, рождаются телята.