ВОЗ впервые одобрила инъекционные препараты для лечения ожирения

Доступ к лекарствам при этом остается крайне ограниченным

02 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Всемирная организация здравоохранения впервые выпустила официальные рекомендации по применению инъекционных препаратов для лечения ожирения. В перечень включены такие средства, как семаглутид, тирзепатид и лираглутид. Назначать их предлагается взрослым с индексом массы тела от 30 и выше, но исключительно в комбинации с диетотерапией и физической активностью, пишет Teegram-канал "Кровавая барыня".

ВОЗ официально признала ожирение хроническим заболеванием, требующим системного подхода. Гендиректор организации Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что инъекции не являются самостоятельным решением, но могут помочь сотням миллионов людей снизить вес и уменьшить риски развития сопутствующих тяжелых патологий.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, эксперты отмечают серьезную проблему доступности терапии. По оценкам, к 2030 году лекарства смогут получить менее 10% почти из двух миллиардов граждан, страдающих ожирением.

Даже в таких странах, как Великобритания, где препарат Wegovy (семаглутид) одобрен давно, его выдают лишь в 19% регионов. Пока рекомендации касаются только взрослых, отдельные критерии для детей и подростков ВОЗ планирует подготовить позднее.

