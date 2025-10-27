В России рынок средств для похудения достиг рекордных показателей продаж

С начала года россияне потратили более 20 миллиардов рублей на препараты, аналогичные "Оземпику"

27 октября 2025, 14:15, ИА Амител

Таблетки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Продажи российских аналогов препарата "Оземпик" за девять месяцев 2025 года выросли почти втрое и достигли 3,6 миллиона упаковок на сумму 20,5 миллиарда рублей, сообщают "Известия".

Главной причиной такого роста стал высокий интерес россиян к средствам для снижения веса и появление более доступных отечественных дженериков. Абсолютным лидером продаж стал "Семавик" от компании "Герофарм", выручка от которого превысила 13 миллиардов рублей. На втором месте – "Квинсента" от "Промомеда", за ней следует новая марка "Велгия".

Препарат "Оземпик" и его аналоги основаны на действующем веществе семаглутиде, изначально созданном для лечения сахарного диабета второго типа. Однако в последние годы его активно используют для борьбы с ожирением – он снижает аппетит и помогает контролировать массу тела.

Эксперты предупреждают, что подобные препараты требуют обязательного медицинского контроля, поскольку при самостоятельном применении возможны побочные эффекты. Тем не менее прогнозы рынка остаются оптимистичными. По оценкам аналитиков, к 2035 году мировой рынок средств на основе семаглутида может вырасти до 150 миллиардов долларов.

Ранее в Государственной Думе предложили два основных способа сделать лекарства более доступными для россиян: переход на крупные фасовки препаратов с последующей продажей на развес и развитие аптечного изготовления лекарственных средств.