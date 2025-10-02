"Возим детей в соседнее село". В Краснознаменке не могут завершить капремонт школы
Сумма контракта составила более 33 миллионов рублей
02 октября 2025, 21:30, ИА Амител
В Курьинском районе до сих пор не завершен капитальный ремонт Краснознаменской школы. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
Подрядчик "Алтайтеплоклимат" должен был сдать объект еще 25 августа, однако на 1 октября здание остается закрытым и в нем обнаружено множество недоделок.
По словам местных жителей, в школе до сих пор протекает крыша, не построено крыльцо, в туалетах нет кабинок, некоторые окна пошли трещинами, а актовый зал так и не был отремонтирован.
Из-за затянувшегося ремонта дети вынуждены ездить на занятия в соседнее село, расположенное в 20 километрах от их домов.
«Мы просим органы власти взять под личный контроль ситуацию с нашей школой и помочь детям вернуться в свои классы», – отметила подписчица Telegram-канала.
21:43:28 02-10-2025
Я так понимаю, детей возит бесплатныйый школьный автобус?
14:21:31 03-10-2025
Наверное ,не один. Это ведь надо перевезти всех учителей, наверное, и поваров, техничек.
ЭТО ВЫГОДНО?
А сейчас выпадет снег, гололед...Министерство образования Алтайского края знает о ситуации?
21:46:28 02-10-2025
Что ответят власти края на это обращение?