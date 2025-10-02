"Возим детей в соседнее село". В Краснознаменке не могут завершить капремонт школы

Сумма контракта составила более 33 миллионов рублей

02 октября 2025, 21:30, ИА Амител

Ремонт в школе

В Курьинском районе до сих пор не завершен капитальный ремонт Краснознаменской школы. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Подрядчик "Алтайтеплоклимат" должен был сдать объект еще 25 августа, однако на 1 октября здание остается закрытым и в нем обнаружено множество недоделок.

По словам местных жителей, в школе до сих пор протекает крыша, не построено крыльцо, в туалетах нет кабинок, некоторые окна пошли трещинами, а актовый зал так и не был отремонтирован.

Из-за затянувшегося ремонта дети вынуждены ездить на занятия в соседнее село, расположенное в 20 километрах от их домов.