Несмотря на видимые улучшения, врачи все еще воздерживаются от конкретных прогнозов

13 августа 2025, 10:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже более семи месяцев находится в коме. Его состояние медики по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое и прилагают все усилия для его восстановления. Несмотря на видимые улучшения, которые позволяют говорить о больших шансах на выздоровление режиссера, врачи все еще не дают конкретных прогнозов. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Согласно информации источников, близких к лечащим врачам, основная угроза для жизни и здоровья Кеосаяна – отек головного мозга – постепенно уменьшается. Кроме того, 31 июля медики зафиксировали "прорывное" событие в состоянии режиссера – движение глаз под закрытыми веками. По их словам, это первая осознанная реакция, которую подал телеведущий на обращение своей супруги Маргариты Симоньян.

Это создает предпосылки для возможного вывода Кеосаяна из комы в ближайшие месяцы. Но точные сроки все еще остаются неопределенными, а конкретных прогнозов специалисты давать не спешат.

«Каждый случай комы уникален. Организм Тиграна демонстрирует поразительную стойкость, но впереди долгий путь», – заявила нейрохирург Елена Марчук в комментарии для СМИ.

Врачи отмечают, что даже в случае выхода из комы артисту предстоит длительная и сложная реабилитация, которая может затянуться на годы. Кроме того, после клинической смерти у Кеосаяна могут возникнуть нарушения речи, памяти и двигательных функций.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.