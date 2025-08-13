Впереди долгий путь. Врачи рассказали, есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы на восстановление
Несмотря на видимые улучшения, врачи все еще воздерживаются от конкретных прогнозов
13 августа 2025, 10:35, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже более семи месяцев находится в коме. Его состояние медики по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое и прилагают все усилия для его восстановления. Несмотря на видимые улучшения, которые позволяют говорить о больших шансах на выздоровление режиссера, врачи все еще не дают конкретных прогнозов. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".
Согласно информации источников, близких к лечащим врачам, основная угроза для жизни и здоровья Кеосаяна – отек головного мозга – постепенно уменьшается. Кроме того, 31 июля медики зафиксировали "прорывное" событие в состоянии режиссера – движение глаз под закрытыми веками. По их словам, это первая осознанная реакция, которую подал телеведущий на обращение своей супруги Маргариты Симоньян.
Это создает предпосылки для возможного вывода Кеосаяна из комы в ближайшие месяцы. Но точные сроки все еще остаются неопределенными, а конкретных прогнозов специалисты давать не спешат.
«Каждый случай комы уникален. Организм Тиграна демонстрирует поразительную стойкость, но впереди долгий путь», – заявила нейрохирург Елена Марчук в комментарии для СМИ.
Врачи отмечают, что даже в случае выхода из комы артисту предстоит длительная и сложная реабилитация, которая может затянуться на годы. Кроме того, после клинической смерти у Кеосаяна могут возникнуть нарушения речи, памяти и двигательных функций.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
10:38:16 13-08-2025
Я каждое, как и большинство жителей города, просыпаюсь и думаю, а как там Тигран. Спасибо, что держите в курсе
10:48:23 13-08-2025
Надоели вы уже с Тиграном. Пестуетесь с ним как со святым угодником. А таких Тигранов сотни по стране и не каждый может "восстанавливаться" в клинике Израиля.
11:21:40 13-08-2025
А обычные граждане уже давно бы на погосте гнили, хватит уже с ним пестоваться...сообщите когда придет к определенному концу, хорошему или плохому
11:35:54 13-08-2025
Сбой матрицы - в заголовке промелькнуло "в последний путь". )))))
13:03:07 13-08-2025
К сожалению НЕТ, как и модель из алтайского края
13:20:05 13-08-2025
Прям ИНТРИГА!
17:35:17 13-08-2025
Молимся за Тиграна