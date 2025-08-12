"Дети начали рассыпаться". С какими проблемами столкнулась семья Кеосаяна из-за его комы
Со слов супруги режиссера Маргариты Симоньян, их дети пережили колоссальный стресс
12 августа 2025, 08:58, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже семь месяцев. Врачи все еще оценивают состояние артиста как стабильно тяжелое и продолжают бороться за его жизнь. Супруга Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассказала о проблемах в семье, которые начались из-за его комы. С ее слов, их дети – дочери и сын – находятся в большом стрессе. Об этом сообщает издание tvcenter.ru.
Когда в декабре 2024 года режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому, Маргарита Симоньян не покидала больничную палату. Из-за этого в семье телеведущего появились новые проблемы: внезапное исчезновение мамы и папы для детей стало настоящим шоком.
«У нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома. Мы почти никуда не ездили в командировки, если и уезжали куда-то, то вместе», – рассказала Симоньян в YouTube-шоу "Ваша Наташа" с Натальей Подольской.
Журналистка призналась, что уже через месяц дочери и сын начали "рассыпаться". Они не смогли справиться с внезапной травмой:
«Потому что представь себе: дома ни мамы, ни папы. Для них это такой колоссальный стресс», – подчеркнула Симоньян.
Тогда Симоньян приняла решение вернуться домой. Она ежедневно навещает мужа в клинике, но не берет туда детей. Свое решение она аргументировала заботой об их хрупкой психике. С ее слов, сейчас главная задача – сохранить "ощущение нормальности" и не позволять себе быть слабой при дочерях и сыне:
«Для меня в детстве ничего не было страшнее, чем увидеть маму в слезах, это было несколько раз. Если маме так плохо, что она плачет, мир рухнул», – поделилась переживаниями журналистка.
Однако, несмотря на это, дети Кеосаяна и Симоньян верят в возвращение отца и молятся за его здоровье.
О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
09:29:57 12-08-2025
Симоньян в своей программе «ЧТД» заявила о термоядерном взрыве над Сибирью в следующем контексте: «И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: "А знаешь, мы это знали еще в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле..."
А потом удивляется, за что такое проклятие. Так вот, выше написано за что.
13:36:32 12-08-2025
Гость (09:29:57 12-08-2025) Симоньян в своей программе «ЧТД» заявила о термоядерном взры... Не поддерживаю всю эту семейку, но вот в этом высказывании про взрыв вижу только желание некоторых натянуть сову на глобус, когда смысл речи Симонян в наглую трактуют наизнанку.
09:33:06 12-08-2025
Атомную бомбу над Сибирью она хотера рвануть?
Тепнрь думает отккда бумеранги летят?
09:52:15 12-08-2025
Да тут много бумерангов. Помнится ее агрессивное поведение во время ковида.
11:10:53 12-08-2025
в YouTube-шоу ??? А как же устаревшие сервера ютуба?
А в целом, все правильно говорят, карма догнала своих героев
13:12:34 12-08-2025
Да когда уже к одному концу придет эта история?