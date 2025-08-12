Со слов супруги режиссера Маргариты Симоньян, их дети пережили колоссальный стресс

12 августа 2025, 08:58, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже семь месяцев. Врачи все еще оценивают состояние артиста как стабильно тяжелое и продолжают бороться за его жизнь. Супруга Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, рассказала о проблемах в семье, которые начались из-за его комы. С ее слов, их дети – дочери и сын – находятся в большом стрессе. Об этом сообщает издание tvcenter.ru.

Когда в декабре 2024 года режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому, Маргарита Симоньян не покидала больничную палату. Из-за этого в семье телеведущего появились новые проблемы: внезапное исчезновение мамы и папы для детей стало настоящим шоком.

«У нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома. Мы почти никуда не ездили в командировки, если и уезжали куда-то, то вместе», – рассказала Симоньян в YouTube-шоу "Ваша Наташа" с Натальей Подольской.

Журналистка призналась, что уже через месяц дочери и сын начали "рассыпаться". Они не смогли справиться с внезапной травмой:

«Потому что представь себе: дома ни мамы, ни папы. Для них это такой колоссальный стресс», – подчеркнула Симоньян.

Тогда Симоньян приняла решение вернуться домой. Она ежедневно навещает мужа в клинике, но не берет туда детей. Свое решение она аргументировала заботой об их хрупкой психике. С ее слов, сейчас главная задача – сохранить "ощущение нормальности" и не позволять себе быть слабой при дочерях и сыне:

«Для меня в детстве ничего не было страшнее, чем увидеть маму в слезах, это было несколько раз. Если маме так плохо, что она плачет, мир рухнул», – поделилась переживаниями журналистка.

Однако, несмотря на это, дети Кеосаяна и Симоньян верят в возвращение отца и молятся за его здоровье.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.