Правда ли, что Тигран Кеосаян может выйти из комы в ближайшее время?
Медики фиксируют в состоянии режиссера "прорывные события", которые могут повлиять на его выздоровление
09 августа 2025, 15:25, ИА Амител
Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже семь месяцев находится в коме. Его состояние врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. В конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ. С тех пор он находится без сознания, а медики продолжают бороться за его жизнь.
Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна и есть ли шансы на его восстановление – в материале amic.ru.
По данным издания "Интересная Россия", медики фиксируют положительные изменения в состоянии режиссера. Так, со слов источников, близких к лечащим врачам Кеосаяна, постепенно уходит главная угроза для его жизни и здоровья – отек мозга.
На этом фоне они рассматривают возможность вывода артиста из комы:
«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», – рассказал собеседник "Интересной России".
Но официальных заявлений по этому поводу все же сами лечащие врачи пока не делают.
Как пишет topnews.ru, в конце июля врачи заметили "прорывное" для пациента событие и назвали его "сигналом из другого мира". Так, 31 июля Кеосаян отреагировал на обращение своей супруги. Со слов медиков, это было движение глаз под закрытыми веками, ставшее первым осознанным знаком.
Отметим, что жена Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, находится рядом с мужем неотлучно. Она ежедневно приходит в палату к мужу, читает ему, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей.
По мнению врачей, это может способствовать восстановлению телеведущего. Согласно их данным, шанс выхода Кеосаяна из комы изменился с "безнадежного" на 40–50%.
«Теперь даже один день без ухудшений воспринимается как победа», – пояснили медики.
9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. Режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го – у него случился сердечный приступ. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем стали причиной нынешней госпитализации, именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.
15:41:09 09-08-2025
Мы всем Алтайским краем переживаем за него. Почему-то новости о его состоянии выходят недостаточно часто поступают
16:51:01 09-08-2025
Ну прям по полочкам разложили всю врачебную тайну.
17:02:26 09-08-2025
Молодильное яблочко? А трилогия его отца про "Неуловимых мстителей"-это фильм всех времëн и народов.
22:38:50 09-08-2025
Гость (17:02:26 09-08-2025) Молодильное яблочко? А трилогия его отца про "Неуловимых мст... Третья часть дрянь. Первую раза 4 смотрел
23:45:33 09-08-2025
а фильм здесь при чем?
22:56:37 09-08-2025
Если воскреснет, то попадёт в Книгу рекордов Гиннесса!
08:19:00 10-08-2025
Гость (22:56:37 09-08-2025) Если воскреснет, то попадёт в Книгу рекордов Гиннесса!...
Не не попадет
Сиси Кэпвелла нужно обогнать
07:40:37 10-08-2025
Маргарита, обожаю вас, люблю, всегда восхищалась когда вы с Тиграном вели передачу, дай бог 🙏, он просто не имеет права убежать от нас всех, которые вас любят и почитают
07:46:50 10-08-2025
Маргарита как можно купить вашу книгу, куда подать заявку?
14:01:40 10-08-2025
Ольга (07:46:50 10-08-2025) Маргарита как можно купить вашу книгу, куда подать заявку?... И вот эти люди, они же ведь рядом с нами