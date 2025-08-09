Медики фиксируют в состоянии режиссера "прорывные события", которые могут повлиять на его выздоровление

09 августа 2025, 15:25, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже семь месяцев находится в коме. Его состояние врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. В конце 2024 года у артиста случился сердечный приступ. С тех пор он находится без сознания, а медики продолжают бороться за его жизнь.

Что известно о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна и есть ли шансы на его восстановление – в материале amic.ru.

Изменилось ли состояние Тиграна Кеосаяна на 9 августа 2025 года?

По данным издания "Интересная Россия", медики фиксируют положительные изменения в состоянии режиссера. Так, со слов источников, близких к лечащим врачам Кеосаяна, постепенно уходит главная угроза для его жизни и здоровья – отек мозга.

На этом фоне они рассматривают возможность вывода артиста из комы:

«Отек мозга постепенно уходит, что позволяет нам рассматривать возможность вывода пациента из комы. Пока это не обсуждается, но мы наблюдаем положительную динамику. Пациент реагирует на внешние раздражители, хотя и минимально. Однако это уже большой шаг вперед», – рассказал собеседник "Интересной России".

Но официальных заявлений по этому поводу все же сами лечащие врачи пока не делают.

Есть ли у режиссера шанс на восстановление?

Как пишет topnews.ru, в конце июля врачи заметили "прорывное" для пациента событие и назвали его "сигналом из другого мира". Так, 31 июля Кеосаян отреагировал на обращение своей супруги. Со слов медиков, это было движение глаз под закрытыми веками, ставшее первым осознанным знаком.

Отметим, что жена Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, находится рядом с мужем неотлучно. Она ежедневно приходит в палату к мужу, читает ему, включает знакомые мелодии и голосовые послания детей.

По мнению врачей, это может способствовать восстановлению телеведущего. Согласно их данным, шанс выхода Кеосаяна из комы изменился с "безнадежного" на 40–50%.

«Теперь даже один день без ухудшений воспринимается как победа», – пояснили медики.

Из-за чего Тигран Кеосаян впал в кому?

9 января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян впал в кому. Режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го – у него случился сердечный приступ. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем стали причиной нынешней госпитализации, именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.