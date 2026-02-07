Врач и бизнесмен в Санкт-Петербурге организовали подпольную торговлю органами

При этом предприниматель утверждал, что органы привезены из-за рубежа

07 февраля 2026, 13:40, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Санкт-Петербурге раскрыта схема незаконной торговли человеческими органами и тканями умерших. Правоохранительные органы задержали патологоанатома и местного предпринимателя, причастных к этой деятельности, сообщает Baza.

Бизнесмен, как сообщается, вовлек в свою схему главу судебно-медицинского отдела одной из городских больниц и наладил подпольную торговлю внутренними органами и костными тканями. Изначально патологоанатом отказывался от участия в противозаконной деятельности, однако под давлением уговоров и подкупа согласился. За свои услуги по извлечению биоматериалов из тел пациентов, в основном бездомных, он получил свыше 500 тысяч рублей.

По имеющейся информации, врач поставлял полученные биоматериалы своей фирме Anabios, специализирующейся на обучении медицинских работников с использованием анатомических образцов. Сам бизнесмен настаивал на законности происхождения материалов, заявляя, что они были легально импортированы из США с полным комплектом сопроводительной документации.

Петербургским Следственным комитетом инициировано расследование по статьям, касающимся подкупа, получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемые заключены под стражу.