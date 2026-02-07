НОВОСТИПроисшествия

Врач и бизнесмен в Санкт-Петербурге организовали подпольную торговлю органами

При этом предприниматель утверждал, что органы привезены из-за рубежа

07 февраля 2026, 13:40, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Санкт-Петербурге раскрыта схема незаконной торговли человеческими органами и тканями умерших. Правоохранительные органы задержали патологоанатома и местного предпринимателя, причастных к этой деятельности, сообщает Baza.

Бизнесмен, как сообщается, вовлек в свою схему главу судебно-медицинского отдела одной из городских больниц и наладил подпольную торговлю внутренними органами и костными тканями. Изначально патологоанатом отказывался от участия в противозаконной деятельности, однако под давлением уговоров и подкупа согласился. За свои услуги по извлечению биоматериалов из тел пациентов, в основном бездомных, он получил свыше 500 тысяч рублей.

По имеющейся информации, врач поставлял полученные биоматериалы своей фирме Anabios, специализирующейся на обучении медицинских работников с использованием анатомических образцов. Сам бизнесмен настаивал на законности происхождения материалов, заявляя, что они были легально импортированы из США с полным комплектом сопроводительной документации.

Петербургским Следственным комитетом инициировано расследование по статьям, касающимся подкупа, получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Подозреваемые заключены под стражу.

Врачи в больнице / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россияне смогут бесплатно пересадить себе органы свиней, услуга будет доступна по ОМС

Уже в первый год реализации проекта россиянам может быть предоставлено до 200 таких органов
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:47:27 07-02-2026

От куда привезены?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:24 07-02-2026

Гость (13:47:27 07-02-2026) От куда привезены?... Из штатов со склада тамошнего М'сДональдса...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:44 08-02-2026

Гость (19:58:24 07-02-2026) Из штатов со склада тамошнего М'сДональдса...... С острова Эпштейна, что не доели.. (черный юм..)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:01:18 07-02-2026

"Логика" воротил неопровержима: им, разумеется, 'нужнее' органы, чем голытьбе, ибо 'лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным'...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:40:03 08-02-2026

в основном бездомных - ключевое! Просто капитализм.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:41 09-02-2026

dok_СФ (09:40:03 08-02-2026) в основном бездомных - ключевое! Просто капитализм....
Причем тут капитализм. Анатом просто знает что обычных людей иногда эксгумируют по разным причинам. Например, вредная женщина решила что муж не сам коньки отбросил а коновалы его убили. Так вот при эксгумации возможно обнаружение недостающих органов, что привет сразу же к черному воронку для анатома.

  0 Нравится
Ответить
