Врач назвала четыре причины ежедневно есть свеклу

Овощ улучшает кровообращение и добавляет энергии

02 августа 2025, 22:25, ИА Амител

Фото: Natalia Fogarty / unsplash.com
Свекла — доступный и полезный продукт, который стоит включить в рацион, заявила диетолог Ванесса Фюрстенбергер в интервью изданию Terra.

По ее словам, свекла:

  • улучшает кровообращение;
  • насыщает мозг кислородом;
  • придает энергии на тренировках и в течение дня;
  • способствует нормальной работе кишечника.

Фюрстенбергер рекомендует съедать от половины до одной свеклы в день. Однако людям со склонностью к образованию почечных камней от овоща лучше отказаться.
 

Комментарии

Avatar Picture
Гость

07:09:25 03-08-2025

То свёкла, то морковка, то крапива... . Тогда уж сразу на луга пастись. Глупость не лечится.

Avatar Picture
гость

17:32:51 03-08-2025

Гость (07:09:25 03-08-2025) То свёкла, то морковка, то крапива... . Тогда уж сразу на лу... Нормально, добавить майонез с чесночком и сыр тертый и пойдет, правда стоимость блюда слегка возрастает))

Avatar Picture
Гость

09:45:22 03-08-2025

вспоминается 12 стульев - плакат о реде мясной писчи и как хороши морковные котлеты

