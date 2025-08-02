Врач назвала четыре причины ежедневно есть свеклу

Овощ улучшает кровообращение и добавляет энергии

02 августа 2025, 22:25, ИА Амител

Фото: Natalia Fogarty / unsplash.com

Свекла — доступный и полезный продукт, который стоит включить в рацион, заявила диетолог Ванесса Фюрстенбергер в интервью изданию Terra.

По ее словам, свекла:

улучшает кровообращение;

насыщает мозг кислородом;

придает энергии на тренировках и в течение дня;

способствует нормальной работе кишечника.

Фюрстенбергер рекомендует съедать от половины до одной свеклы в день. Однако людям со склонностью к образованию почечных камней от овоща лучше отказаться.

