Врач назвала четыре причины ежедневно есть свеклу
Овощ улучшает кровообращение и добавляет энергии
02 августа 2025, 22:25, ИА Амител
Фото: Natalia Fogarty / unsplash.com
Свекла — доступный и полезный продукт, который стоит включить в рацион, заявила диетолог Ванесса Фюрстенбергер в интервью изданию Terra.
По ее словам, свекла:
- улучшает кровообращение;
- насыщает мозг кислородом;
- придает энергии на тренировках и в течение дня;
- способствует нормальной работе кишечника.
Фюрстенбергер рекомендует съедать от половины до одной свеклы в день. Однако людям со склонностью к образованию почечных камней от овоща лучше отказаться.
