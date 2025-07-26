Врач предупредил диабетиков об опасности аномальной жары

Ориентироваться при этом нужно не на ощущения

26 июля 2025, 10:55, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Аномальная жара может вызвать резкие колебания сахара у людей с диабетом. Об этом предупредил врач-эндокринолог Анас Альфарадж в интервью РИА Новости.

«Не ориентируйтесь на ощущения – только на точные показатели. Лучше использовать системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они позволяют отслеживать уровень сахара в реальном времени и вовремя увидеть опасный тренд еще до появления симптомов», – отметил специалист.

По его словам, жара усиливает действие инсулина, обезвоживание повышает сахар, а перепады активности требуют корректировки дозировок.

Альфарадж советует пить больше воды и чаще проверять уровень сахара – не менее четырех-шести раз в день, особенно перед выходом из дома и после активности.

Он отметил, что инсулин в жару теряет эффективность быстрее, особенно в помпе. Врач рекомендует менять инфузионный набор каждые два дня и не оставлять препараты на солнце.