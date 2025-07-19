Врач предупредила об опасности шаурмы в жару

Дарья Хайкина рассказала, как минимизировать риск отравления летом

19 июля 2025, 13:25, ИА Амител

Фото: Eugene Kucheruk / unsplash.com

Летом шаурма может быть опасной для здоровья, сообщила "Газете.ру" эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.

По ее словам, основной риск связан не с мясом, а с соусами.

"Соусы – это идеальная питательная среда для бактерий. В них есть масло, яйца, молочные продукты – все, что обожает кишечная палочка и сальмонелла. Особенно, если: соус домашний; хранился без холодильника; неизвестно когда приготовлен", – предупредила она.

По словам Хайкиной, самыми рискованными являются домашний майонез, сливочные, йогуртовые и чесночные соусы, а также соусы с зеленью. Летом они быстро портятся и могут привести к пищевому отравлению и диарее.

Врач советует брать шаурму без соуса или с покупным кетчупом, выбирать заведения с холодильниками и съедать фастфуд сразу после покупки.

Ранее Хайкина призвала не пить пиво в жару.