Врач предупредила об опасности шаурмы в жару
Дарья Хайкина рассказала, как минимизировать риск отравления летом
19 июля 2025, 13:25, ИА Амител
Летом шаурма может быть опасной для здоровья, сообщила "Газете.ру" эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.
По ее словам, основной риск связан не с мясом, а с соусами.
"Соусы – это идеальная питательная среда для бактерий. В них есть масло, яйца, молочные продукты – все, что обожает кишечная палочка и сальмонелла. Особенно, если: соус домашний; хранился без холодильника; неизвестно когда приготовлен", – предупредила она.
По словам Хайкиной, самыми рискованными являются домашний майонез, сливочные, йогуртовые и чесночные соусы, а также соусы с зеленью. Летом они быстро портятся и могут привести к пищевому отравлению и диарее.
Врач советует брать шаурму без соуса или с покупным кетчупом, выбирать заведения с холодильниками и съедать фастфуд сразу после покупки.
Ранее Хайкина призвала не пить пиво в жару.
14:38:19 19-07-2025
Шаурму вообще опасно есть.
Особенно, если не сам сделал...
15:48:28 19-07-2025
Спонтанное потеря сознания. Снижение пульса до 0. потоковый энурез. Деменции предстательной. И после этого отход покажется облегчением - вот такая она, шаверма в жару без пива!
05:27:03 20-07-2025
Водкой наверное запивать для дезинфекции.