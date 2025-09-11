НОВОСТИПроисшествия

В Новосибирске восьмилетнего мальчика поставили на наркологический учет из-за алкоголизма

Ребенок прошел курс стационарного лечения

11 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Новосибирской области восьмилетнего ребенка поставили на профилактический наркологический учет с диагнозом, связанным со злоупотреблением алкоголем. Об этом Минздраву сообщила главный детский психиатр-нарколог регионального минздрава Нина Кошляк.

По словам специалиста, зависимость у мальчика была выявлена органами профилактики, после чего ребенок прошел курс стационарного лечения. 

Она также отметила, что у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро - за 2–3 года. Основной причиной Кошляк назвала отсутствие навыка уверенного отказа и давление социальной среды.

 «Когда в социуме все употребляют алкоголь, ребенок соглашается за компанию», - подчеркивает женщина.

В настоящее время мальчик находится на индивидуальной психокоррекции и не употребляет алкоголь.

Новосибирская область дети алкоголь

Комментарии 6

Avatar Picture
Элен без ребят

20:10:02 11-09-2025

у детей зависимость формируется за 2- 3 года. то есть, он начал бухать в 5- 6 лет?!

  7 Нравится
Avatar Picture
Гость

20:42:35 11-09-2025

у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро - за 2–3 года
8-летка с 5 лет бухать начал?

  6 Нравится
Avatar Picture
Гость

23:48:03 12-09-2025

Гость (20:42:35 11-09-2025) у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро -... там вы бы видели какие животные как копошатся,к ак живут!! родители так называемые...ужас..таких Индира Ганди предлагала насильно кастрировать когда-то

  0 Нравится
Avatar Picture
Гость

22:52:02 11-09-2025

и кто же ему продавал спиртное? где опека была, когда у него формировалась эта зависимость??

  0 Нравится
Avatar Picture
Гость

08:02:09 12-09-2025

Гость (22:52:02 11-09-2025) и кто же ему продавал спиртное? где опека была, когда у него... Гость, в глухой деревне опека? Ты чё с дуба рухнул?

  -4 Нравится
Avatar Picture
Гость

14:06:34 12-09-2025

Т.е. если взрослый пьет 2-3 года, то это еще не зависимость?

  0 Нравится
