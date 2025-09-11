В Новосибирске восьмилетнего мальчика поставили на наркологический учет из-за алкоголизма
Ребенок прошел курс стационарного лечения
11 сентября 2025, 20:00, ИА Амител
В Новосибирской области восьмилетнего ребенка поставили на профилактический наркологический учет с диагнозом, связанным со злоупотреблением алкоголем. Об этом Минздраву сообщила главный детский психиатр-нарколог регионального минздрава Нина Кошляк.
По словам специалиста, зависимость у мальчика была выявлена органами профилактики, после чего ребенок прошел курс стационарного лечения.
Она также отметила, что у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро - за 2–3 года. Основной причиной Кошляк назвала отсутствие навыка уверенного отказа и давление социальной среды.
«Когда в социуме все употребляют алкоголь, ребенок соглашается за компанию», - подчеркивает женщина.
В настоящее время мальчик находится на индивидуальной психокоррекции и не употребляет алкоголь.
у детей зависимость формируется за 2- 3 года. то есть, он начал бухать в 5- 6 лет?!
20:42:35 11-09-2025
у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро - за 2–3 года
8-летка с 5 лет бухать начал?
23:48:03 12-09-2025
Гость (20:42:35 11-09-2025) у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро -... там вы бы видели какие животные как копошатся,к ак живут!! родители так называемые...ужас..таких Индира Ганди предлагала насильно кастрировать когда-то
22:52:02 11-09-2025
и кто же ему продавал спиртное? где опека была, когда у него формировалась эта зависимость??
08:02:09 12-09-2025
Гость (22:52:02 11-09-2025) и кто же ему продавал спиртное? где опека была, когда у него... Гость, в глухой деревне опека? Ты чё с дуба рухнул?
14:06:34 12-09-2025
Т.е. если взрослый пьет 2-3 года, то это еще не зависимость?