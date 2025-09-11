В Новосибирске восьмилетнего мальчика поставили на наркологический учет из-за алкоголизма

Ребенок прошел курс стационарного лечения

11 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Новосибирской области восьмилетнего ребенка поставили на профилактический наркологический учет с диагнозом, связанным со злоупотреблением алкоголем. Об этом Минздраву сообщила главный детский психиатр-нарколог регионального минздрава Нина Кошляк.

По словам специалиста, зависимость у мальчика была выявлена органами профилактики, после чего ребенок прошел курс стационарного лечения.

Она также отметила, что у детей зависимость от спиртного формируется крайне быстро - за 2–3 года. Основной причиной Кошляк назвала отсутствие навыка уверенного отказа и давление социальной среды.

«Когда в социуме все употребляют алкоголь, ребенок соглашается за компанию», - подчеркивает женщина.

В настоящее время мальчик находится на индивидуальной психокоррекции и не употребляет алкоголь.