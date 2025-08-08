Время музыки. Ресторан "Живые души" вновь собрал ценителей джаза на концерте Варвары Убель

Лиричные и энергичные композиции, изысканный ужин и уютная атмосфера – рецепт идеального вечера

08 августа 2025, 18:20, ИА Амител erid: 2W5zFJmqqiQ

Варвара Убель в ресторане-поэме "Живые души" / Фото: Антон Рубанов

Есть мелодии, которые объединяют незнакомых людей за одним столом, превращая вечер в общую историю. 3 августа в барнаульском ресторане-поэме "Живые души" они звучали на языке джаза в живом исполнении автора песен и солистки рок-группы Ubel* Варвары Убель.

За изысканным ужином гости слушали как лирические композиции, так и более энергичные номера. Это уже третий концерт Варвары в "Живых душах". Два ее выступления прошли здесь в 2022 году, и каждый раз встречи собирают постоянных гостей и новых ценителей экспрессивной и чувственной музыки.

Варвара Убель в ресторане-поэме "Живые души" / Фото: Антон Рубанов

Ресторан-поэма не впервые устраивает подобные мероприятия. Здесь проходят гастрономические ужины, концерты приглашенных исполнителей, тематические завтраки, поэтические вечера.

«Желание радоваться – настоящая мотивация для поступков. А желание радовать – это высокая мотивация команды ресторана-поэмы "Живые души"! Мы объединяем людей, которые ценят эстетику, вкусные блюда и удивительную атмосферу», – отмечают в заведении.

Партнеры вечера добавили особый штрих событию. Компания "Соцветие" оформила зал цветочными композициями, "Альбион-Моторс" презентовал новый автомобиль Exlantix ES*, предложив гостям не только посидеть за рулем, но и узнать подробнее о новинке у менеджера, а также записаться на тест-драйв. Среди других партнеров были радиостанция Monte Carlo*, курорт Rizalta resort Belokuricha* и курортный комплекс "Алтай Резорт", которые разыграли сертификаты на отдых.

Партнеры на музыкальном вечере / Фото: Антон Рубанов

Приятный августовский вечер в "Живых душах" стал еще одним поводом собраться вместе тем, кто ценит вкус, музыку и уютные встречи.

Ресторан-поэма "Живые души"

Барнаул, ул. Гоголя, 46а

Тел.: 600-046*Ubel ("Убель"); Exlantix ES ("Экслантикс ЕС"); Monte Carlo ("Монте Карло"); Rizalta Resort Belokuricha ("Ризалта резорт Белокуриха")

ООО "ИН ВИНО"

Реклама