Почти каждый второй педагог старше 50 лет

05 октября 2025, 07:00, ИА Амител

В Алтайском крае на начало 2024/25 учебного года в школах работало 18 215 учителей, из них 16 039 – женщины (88,1%). Такие данные подготовил Алтайкрайстат ко Дню учителя, который отмечается в России 5 октября.

«Больше половины (56,6%) учительского состава края имеет педагогической стаж 20 лет и более. Доля учителей со стажем до пяти лет – 14,3%, от 5 до 15 лет – 19,6%, от 15 до 20 лет – 8,2%», – говорится в аналитике.

Почти каждый второй педагог (47,1%) старше 50 лет. За последние пять лет число учителей старше 60 лет увеличилось в 1,2 раза (с 2,3 тыс. человек в 2021 году до 2,8 тыс. в 2025-м).

Больше всего в школах учителей:

начального общего образования – 5606 человек;

русского языка и литературы – 2284;

математики – 1870;

иностранных языков – 1746;

физической культуры – 1306 человек.

Мужчины чаще всего преподают основы безопасности жизнедеятельности и физическую культуру – 82,1 и 61,8% от общего числа учителей данных дисциплин соответственно.

