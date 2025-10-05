Все меньше молодежи. Сколько учителей на Алтае и как они "постарели" за пять лет
Почти каждый второй педагог старше 50 лет
05 октября 2025, 07:00, ИА Амител
В Алтайском крае на начало 2024/25 учебного года в школах работало 18 215 учителей, из них 16 039 – женщины (88,1%). Такие данные подготовил Алтайкрайстат ко Дню учителя, который отмечается в России 5 октября.
«Больше половины (56,6%) учительского состава края имеет педагогической стаж 20 лет и более. Доля учителей со стажем до пяти лет – 14,3%, от 5 до 15 лет – 19,6%, от 15 до 20 лет – 8,2%», – говорится в аналитике.
Почти каждый второй педагог (47,1%) старше 50 лет. За последние пять лет число учителей старше 60 лет увеличилось в 1,2 раза (с 2,3 тыс. человек в 2021 году до 2,8 тыс. в 2025-м).
Больше всего в школах учителей:
- начального общего образования – 5606 человек;
- русского языка и литературы – 2284;
- математики – 1870;
- иностранных языков – 1746;
- физической культуры – 1306 человек.
Мужчины чаще всего преподают основы безопасности жизнедеятельности и физическую культуру – 82,1 и 61,8% от общего числа учителей данных дисциплин соответственно.
16:23:37 04-10-2025
у нас в школе средний возраст педагогов 30 лет, откуда вы берете такие 50+?!
07:27:13 05-10-2025
У нас в райцентре очень много учителей 60+. Многие проходят переподготовку и ведут даже не смежные предметы! Учителя плохо видят, плохо слышат, ходят с больной спиной и больными ногами, ничего не успевают, ведут по несколько ставок. Уставшие, злые на весь белый свет...
08:37:13 05-10-2025
Синицына, ку-ку! Давно в школе была?
13:26:08 05-10-2025
Ей некогда. Она от косметологов и из спа-салонов не вылазит! Старение остановить пытается.
16:49:11 04-10-2025
Это- же хорошо. Через пару- тройку лет в классах будет по 45-60 человек, Сократятся дисциплины, учебные часы, репетиторы заживут получше...
17:38:16 04-10-2025
Интересно, что думают власти? Через 10 -15 лет такими темпами нехватка учителей будет 50%. А такую проблему за год-два не решить. Идем быстрыми шагами в каменный век. Или учителя будут до 70 -100 лет работать?
09:12:39 05-10-2025
Гость (17:38:16 04-10-2025) Интересно, что думают власти? Через 10 -15 лет такими темпам... Все будем до 70-100 лет работать...
07:50:53 05-10-2025
"Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес», — заявил Медведев в ответ на вопрос одного из участников форума — учителя из Дагестана. Он спросил Медведева, почему учителя и преподаватели в России получают зарплату в 10 000 — 15 000 рублей в месяц, а офицеры полиции и силовых ведомств 50 000 рублей и выше.
15:10:06 05-10-2025
Без комментариев (07:50:53 05-10-2025) "Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это при... И ведь ничего не поменялось за 15 лет. Зато как обычно скажут что учитель и преподавать очень нужны. Но мы то понимаем кто нужнее
11:04:01 05-10-2025
Через 10-15 лет преподаванием будет заниматься ИИ с индивидуальным подхожом к каждому ученику. Профессия учителя не исчезнет, но ее значимость сильно снизится, как и число учителей.
15:49:54 06-10-2025
Андрей (11:04:01 05-10-2025) Через 10-15 лет преподаванием будет заниматься ИИ с индивиду... Все будет наоборот, значимость сильно увеличится, т.к. процесс обучения требует именно индивидуального подхода, а не хорошей сдачи ЕГЭ. Но здесь важно кто и как будет обучать. Если не изменится подход к образованию , скорее всего хорошее среднее образование будет платным, как сейчас медицина. А бесплатное будет на уровне базовых знаний без шансов поступления в ВУЗы.