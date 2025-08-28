"Все в порядке". Власти Барнаула прокомментировали информацию о "заваливающемся" доме

Специалисты комитета ЖКХ, администрации района и ГОЧС города уже встретились с жильцами здания

28 августа 2025, 13:32, ИА Амител

Дом на Павловском тракте / Фото: amic.ru

В Барнауле произошло расширение деформационного шва на 16-этажном жилом доме, расположенном на Павловском тракте, сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ).

Ранее жители дома забили тревогу по поводу возможного разрушения здания. В местных чатах даже появилось предположение, что кто-то убрал несущую стену и дом начал "заваливаться". Утром 28 августа на место выехали сотрудники МЧС.

«Сообщаем, с домом все в порядке. Произошло расширение деформационного шва в рамках допустимых норм», – говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертной организации ООО "Спецсервис" и застройщика ООО "Алгоритм", опасности для жильцов нет.

«Дом 2023 года постройки, находится на гарантии. Компания "Алгоритм" проведет дополнительные работы по проверке деформационного шва», – указали в МЦУ.

Специалисты комитета ЖКХ, администрации района и ГОЧС города уже встретились с жителями дома и дали все разъяснения.