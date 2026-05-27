ВТБ получит 5% в WB Банке в рамках партнерства с Вайлдберриз

Компании намерены вместе развивать розничное направление и финансовые сервисы

27 мая 2026, 18:30, ИА Амител

Предприниматель / Фото из архива amic.ru

ВТБ и группа RWB заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют совместно развивать розничный бизнес и финансовые сервисы на базе платформенной экономики. ВТБ получит 5% в WB Банке.

Выход на новый уровень

В банке называют сделку важным этапом для роста розничного направления. Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что у обеих компаний большое количество клиентов. При этом эти аудитории не всегда совпадают.

«Мы считаем, что такое взаимодействие — очень важный шаг для нашего банка и в целом для развития финансовых услуг на базе платформенной экономики. В ВТБ около 30 млн клиентов, у Вайлдберриз — 80 млн, и эти клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это, конечно, выход на совершенно другой уровень», — заявил Андрей Костин.

Что даст соглашение

По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова, партнерство поможет банку быстрее наращивать пул клиентов.

«Для нас это ускорение скорости набора активной клиентской базы в рознице, как первая цель. Второй приоритет — это реклама и доступ продуктов ВТБ на экосистемы платформы. Ну и третий момент — это совместное использование больших данных для индивидуального ценообразования и минимизации рисков. Это огромное конкурентное преимущество в розничном бизнесе», — добавил Пьянов.

В рамках соглашения ВТБ получит 5% в WB Банке. Также у банка появится потенциальная возможность увеличить свою долю. А WB Банк получит доступ к инфраструктуре ВТБ.

В ВТБ считают, что сделка может стать новым этапом для российского рынка, поскольку объединяет возможности крупного банка и одного из лидеров электронной торговли.

Как ранее сообщал amic.ru, в ВТБ выступали с предложением распространить статус системно значимых на банки маркетплейсов, если они работают с аудиторией более 40–50 млн человек. Андрей Костин тогда отмечал, что конкуренция с платформенными финансовыми структурами не вызывает опасений, но рынок должен работать по единым правилам. По его словам, Россия остается одной из немногих стран, где маркетплейсы могут владеть собственными банками, поэтому для таких игроков нужны дополнительные регуляторные меры.