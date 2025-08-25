Второй племянник Сергея Зверева погиб в зоне спецоперации

Игорь был награжден орденом Жукова

Племянник шоумена Сергея Зверева, Игорь, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает "МК".

29-летнего молодого человека мобилизовали одним из первых. Племянник стилиста пошел в военкомат сразу, как получил повестку. За время службы Игоря наградили орденом Жукова.

«К сожалению, мы пока не знаем всех обстоятельств произошедшей трагедии. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!» – заявил Зверев.

Шоумен напомнил, что минувшей зимой в зоне СВО погиб другой его племянник – Андрей. Зверев заверил, что память о них навсегда останется в его сердце.