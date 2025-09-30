Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем воссоединения с новыми регионами

Глава города пожелал всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой

30 сентября 2025, 08:05, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Поздравление опубликовали на сайте городской администрации.

Градоначальник напомнил, что три года назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области выбрали воссоединение с РФ на народном референдуме. Он отметил, что это ярчайший образец единства и сплоченности, силы духа, мужества, а также стойкости и твердости убеждений.

Вячеслав Франк добавил, что Барнаул вместе со всей страной активно поддерживает новые регионы. Столица Алтайского края создает с ними культурные, образовательные и экономические связи.

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!» – заключил Вячеслав Франк.

Территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей воссоединились с Россией осенью 2022 года по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о вхождении этих регионов в состав РФ.