Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем знаний

Градоначальник пожелал всем крепкого здоровья, творческой энергии и успехов

01 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днем знаний. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Как отметил мэр Барнаула, 1 сентября – это не только старт учебного года, но и время надежд, открытий и возможностей.

«Убежден, что реализуемые в нашем городе программы поддержки системы образования создают необходимые условия для качественного обучения и всестороннего развития школьников и студентов», – подчеркнул глава города.

Особую благодарность градоначальник выразил педагогам. Он отметил, что благодаря их профессионализму барнаульские школы становятся настоящими центрами знаний и возможностей.