Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем знаний
Градоначальник пожелал всем крепкого здоровья, творческой энергии и успехов
01 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днем знаний. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Как отметил мэр Барнаула, 1 сентября – это не только старт учебного года, но и время надежд, открытий и возможностей.
«Убежден, что реализуемые в нашем городе программы поддержки системы образования создают необходимые условия для качественного обучения и всестороннего развития школьников и студентов», – подчеркнул глава города.
Особую благодарность градоначальник выразил педагогам. Он отметил, что благодаря их профессионализму барнаульские школы становятся настоящими центрами знаний и возможностей.
«Пусть новый учебный год принесет радость познания, вдохновение и новые достижения ученикам, педагогам и родителям. Желаю всем крепкого здоровья, творческой энергии и успехов! С праздником!» – поздравил Вячеслав Франк.
