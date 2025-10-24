"Выбиты стекла в пяти квартирах". Мощный взрыв прогремел в многоэтажке Красногорска
Взрывной волной частично разрушило стену
24 октября 2025, 10:24, ИА Амител
В подмосковном Красногорске прогремел мощный взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона, использовавшегося во время ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в ночь на 24 октября. Взрывной волной частично разрушило стену, выбило стекла в пяти соседних квартирах, а обломки фасада и оконные рамы разлетелись по всему двору. Пожара, как сообщают очевидцы, не возникло, дом не газифицирован, следов копоти нет.
На место прибыли экстренные службы – пожарные, полицейские и несколько бригад скорой помощи. Территория вокруг дома оцеплена. По данным источников, три человека пострадали. Информацию о числе пострадавших и их состоянии уточняют.
Следователи и специалисты МЧС рассматривают несколько версий случившегося. Основная из них – взрыв газового баллона, использовавшегося при проведении ремонтных работ в квартире.
10:50:43 24-10-2025
Судя по видео, похоже дрон залетел
12:09:48 24-10-2025
1 час назад
ТАСС
Происшествия
При атаке БПЛА на дом в Красногорске пострадали пять человек
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Пятеро человек, включая одного ребенка, пострадали при атаке БПЛА на дом в Красногорске. Четверых пострадавших оперативно госпитализировали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале.