Взрывной волной частично разрушило стену

24 октября 2025, 10:24, ИА Амител

Последствия взрыва в многоэтажке / Фото: Shot

В подмосковном Красногорске прогремел мощный взрыв в одной из квартир многоэтажного дома на бульваре Космонавтов. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона, использовавшегося во время ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в ночь на 24 октября. Взрывной волной частично разрушило стену, выбило стекла в пяти соседних квартирах, а обломки фасада и оконные рамы разлетелись по всему двору. Пожара, как сообщают очевидцы, не возникло, дом не газифицирован, следов копоти нет.

На место прибыли экстренные службы – пожарные, полицейские и несколько бригад скорой помощи. Территория вокруг дома оцеплена. По данным источников, три человека пострадали. Информацию о числе пострадавших и их состоянии уточняют.

Следователи и специалисты МЧС рассматривают несколько версий случившегося. Основная из них – взрыв газового баллона, использовавшегося при проведении ремонтных работ в квартире.

Ранее сообщалось, что в Ангарске прогремел взрыв бытового газа в жилом доме в 12-м микрорайоне. Ударной волной в нескольких квартирах выбило окна и двери, а на втором этаже провалился пол и треснула стена.