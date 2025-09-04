Вынесен приговор священнику из Челябинской области, убившему прихожанина за домогательства

Священнику придется выплатить жене погибшего два миллиона

04 сентября 2025, 16:06, ИА Амител

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Как установил суд, настоятель Игорь Ефремов распивал спиртное вместе с одним из знакомых прихожан. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По словам самого священника, в какой-то момент он заснул, а затем проснулся от того, что мужчина начал его домогаться. В ярости Ефремов схватил нож и нанес не менее десяти ударов. От полученных ранений прихожанин скончался на месте.

«Суд признал священнослужителя виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Помимо этого, Ефремов обязан выплатить вдове погибшего компенсацию в размере двух миллионов рублей», – сообщили в Telegram-канале.

