Вынесен приговор священнику из Челябинской области, убившему прихожанина за домогательства
Священнику придется выплатить жене погибшего два миллиона
04 сентября 2025, 16:06, ИА Амител
Трагедия произошла в октябре прошлого года. Как установил суд, настоятель Игорь Ефремов распивал спиртное вместе с одним из знакомых прихожан. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
По словам самого священника, в какой-то момент он заснул, а затем проснулся от того, что мужчина начал его домогаться. В ярости Ефремов схватил нож и нанес не менее десяти ударов. От полученных ранений прихожанин скончался на месте.
«Суд признал священнослужителя виновным и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы. Помимо этого, Ефремов обязан выплатить вдове погибшего компенсацию в размере двух миллионов рублей», – сообщили в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Макарове на Сахалине от случайного выстрела трагически погиб настоятель храма иконы Божией Матери Донской иеромонах Димитрий (Луговской).
16:19:40 04-09-2025
Ну хоть не осрамился, мужик. А грех отмолит. Ибо на всё воля всевышнего.
19:04:12 04-09-2025
Гость (16:19:40 04-09-2025) Ну хоть не осрамился, мужик. А грех отмолит. Ибо на всё воля... Гость, не наводи на Бога напраслину. Эту отмазку придумал Змей - подколодный, который одурачил нашу про-про-про-бабку, которая слопала запретный плод, тем самым ввела нас в Ад на земле, особенно у нас в стране даже страшнее Ада.
03:22:25 05-09-2025
Гость (19:04:12 04-09-2025) Гость, не наводи на Бога напраслину. Эту отмазку придумал Зм... Чудик, плод ел и муж этой про-бабки, и не поморщился.
08:43:17 05-09-2025
Поп сочинил все. Никто на такого "красавца" толстопузого не позарился бы.