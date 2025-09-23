Высокая ставка, санкции, кадры? Почему Покорняк продал свой макаронный бизнес на Алтае
В чем причины продажи активов, остается только гадать
23 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Валерий Покорняк – гендиректор и владелец алтайского холдинга "Алтан", основатель торговой марки "Гранмулино" – продал краснодарским бизнесменам свои активы, связанные с производством муки и макарон. Произошло это еще летом, однако известно об этом стало лишь накануне. Сам предприниматель ситуацию не комментирует, пишет "Атмосфера".
«В чем причины продажи Покорняком своих главных активов, остается только гадать. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что корень нужно искать в высоких банковских ставках, санкциях, затрудняющих поставку импортного оборудования и комплектующих, нехватке в селе рабочих рук и необходимости повышения зарплаты», – отмечает издание.
В декабре 2024 года Покорняк рассказал "Алтапрессу", что компания оказалась в середине инвестиционного цикла.
«Кредит Минсельхоза, выданный изначально под 2% годовых, превратился в кредит под 22%», – подчеркнул предприниматель.
В итоге за четыре года в переоснащение Поспелихинской макаронной фабрики вложили около 500 млн рублей собственных и заемных средств, проект сильно подорожал и его окупаемость отодвинулась. Также, отметил Покорняк, не способствует развитию кадровая проблема.
В 2024 году, по данным портала "Чекко", предприятия холдинга сработали или с минимальной прибылью, или с убытком. Выручка ООО "Поспелихинская макаронная фабрика" составила 727,5 млн рублей (-15%), прибыль – 4,6 млн рублей (-95%). Выручка АО "Поспелихинский КХП" – 30,3 млн рублей (+7%), убыток – 15,3 млн рублей (-149%). Выручка ООО "ТД "Алтан" – 555,9 млн рублей (-5%), прибыль – 4,6 млн рублей (-13%). Выручка АО "НПФ "Алтан" – 2,6 млн рублей (+5%), прибыль – 1,8 млн рублей (+149%).
11:37:32 23-09-2025
Покорянк - тертый калач, очень опытный бизнесмен.
либо наигрался в бизнес и решил на пике выйти, либо устал слушать победные реляции про рост, бум и как всех переиграли.
11:46:33 23-09-2025
На пенсию собрался. Матёрый, не с проста замутил продажу.
Трудные времена грядут.
11:53:24 23-09-2025
Да потому что его продукция тупо неконкурентная - цены выше, чем на точно такие же макароны. Смысл их брать, если есть дешевле? Если это типа такое ценовое позиционирование, как люксовых макарон, так есть и получше качеством. И далеко не везде продаются. Маркетинг хромает на обе ноги. Ваш тертый калач - стерся. Несите следующего.
12:09:47 23-09-2025
Не соглашусь
Цены примерно такие же как барило, они и качеством похожи. щебекинские и макфа - варится как мякиш, мягкие сорта пшеницы, поэтому и дешевле. В детских садах и школах наверно только их и готовят
Не везде продаются - потому что место на полке в торговой сети оооочень дорого стоит, родные марийка только и поддерживали
Продал и молодец, а то бы сожгли какие-нибудь "доброжелатели"
12:34:01 23-09-2025
Одни из самых ужасных макарон, если хочешь чтоб форму держали приходится недоваривать иначе слипшееся тесто, ту же барилу, малтаглиати или раньше была паста зара можно вообще забыть что варится и все равно норм получится. Видимо попробовал свою лапшичку и решил, что лучше свалить пока не поздно.
13:05:44 23-09-2025
да устал мужик просто, на пенсию ушел. видимо, как это обычно бывает, наследники подкачали, а самому тянуть уже сил нет. банально
08:29:16 24-09-2025
Не вписался в рынок. Надо было в учителя идти!