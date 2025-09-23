Высокая ставка, санкции, кадры? Почему Покорняк продал свой макаронный бизнес на Алтае

В чем причины продажи активов, остается только гадать

23 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Валерий Покорняк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Валерий Покорняк – гендиректор и владелец алтайского холдинга "Алтан", основатель торговой марки "Гранмулино" – продал краснодарским бизнесменам свои активы, связанные с производством муки и макарон. Произошло это еще летом, однако известно об этом стало лишь накануне. Сам предприниматель ситуацию не комментирует, пишет "Атмосфера".

«В чем причины продажи Покорняком своих главных активов, остается только гадать. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что корень нужно искать в высоких банковских ставках, санкциях, затрудняющих поставку импортного оборудования и комплектующих, нехватке в селе рабочих рук и необходимости повышения зарплаты», – отмечает издание.

В декабре 2024 года Покорняк рассказал "Алтапрессу", что компания оказалась в середине инвестиционного цикла.

«Кредит Минсельхоза, выданный изначально под 2% годовых, превратился в кредит под 22%», – подчеркнул предприниматель.

В итоге за четыре года в переоснащение Поспелихинской макаронной фабрики вложили около 500 млн рублей собственных и заемных средств, проект сильно подорожал и его окупаемость отодвинулась. Также, отметил Покорняк, не способствует развитию кадровая проблема.

В 2024 году, по данным портала "Чекко", предприятия холдинга сработали или с минимальной прибылью, или с убытком. Выручка ООО "Поспелихинская макаронная фабрика" составила 727,5 млн рублей (-15%), прибыль – 4,6 млн рублей (-95%). Выручка АО "Поспелихинский КХП" – 30,3 млн рублей (+7%), убыток – 15,3 млн рублей (-149%). Выручка ООО "ТД "Алтан" – 555,9 млн рублей (-5%), прибыль – 4,6 млн рублей (-13%). Выручка АО "НПФ "Алтан" – 2,6 млн рублей (+5%), прибыль – 1,8 млн рублей (+149%).