"Гранмулино" больше не алтайский. Валерий Покорняк продал макаронный бизнес краснодарцам

18 сентября 2025, 12:38, ИА Амител

Валерий Покорняк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский холдинг "Алтан" перешел в руки краснодарских собственников. Как стало известно радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, Валерий Покорняк – гендиректор и владелец холдинга, а также основатель торговой марки "Гранмулино" – продал активы, связанные с производством муки и макарон.

«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, Поспелихинскую макаронную фабрику, научно-производственную фирму "Алтан" и одноименный торговый дом», – перечислила радиостанция проданные активы.

Имя покупателя пока не разглашается. Но на "Руспрофайле" – сервисе проверки и анализа юридических лиц – уже есть информация о новом собственнике. Это некто Галина Маганова, владеющая 100% долей, местом регистрации которой значится Краснодарский край.

Известно, что после продажи всех активов у Валерия Покорняка остались отель "Улитка" и офисно-административное здание на проспекте Социалистическом.

Напомним, в 1997 году алтайский предприниматель Валерий Покорняк выкупил бренд "Гранмулино" и перенес производство пасты из Италии в село Поспелиха. Для сохранения итальянских технологий он организовал обучение агрономов и фермеров в Италии и Канаде, а также перевез в Алтайский край итальянское оборудование.