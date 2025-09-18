"Гранмулино" больше не алтайский. Валерий Покорняк продал макаронный бизнес краснодарцам
Имя покупателя пока не разглашается
18 сентября 2025, 12:38, ИА Амител
Алтайский холдинг "Алтан" перешел в руки краснодарских собственников. Как стало известно радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, Валерий Покорняк – гендиректор и владелец холдинга, а также основатель торговой марки "Гранмулино" – продал активы, связанные с производством муки и макарон.
«Поспелихинский комбинат хлебопродуктов, Поспелихинскую макаронную фабрику, научно-производственную фирму "Алтан" и одноименный торговый дом», – перечислила радиостанция проданные активы.
Имя покупателя пока не разглашается. Но на "Руспрофайле" – сервисе проверки и анализа юридических лиц – уже есть информация о новом собственнике. Это некто Галина Маганова, владеющая 100% долей, местом регистрации которой значится Краснодарский край.
Известно, что после продажи всех активов у Валерия Покорняка остались отель "Улитка" и офисно-административное здание на проспекте Социалистическом.
Напомним, в 1997 году алтайский предприниматель Валерий Покорняк выкупил бренд "Гранмулино" и перенес производство пасты из Италии в село Поспелиха. Для сохранения итальянских технологий он организовал обучение агрономов и фермеров в Италии и Канаде, а также перевез в Алтайский край итальянское оборудование.
13:15:17 18-09-2025
Ого
13:22:37 18-09-2025
Тоже мне тайна.
15:16:33 18-09-2025
в Италию? или Канаду? куда уезжает гражданин?
поговаривают, что скоро социально-значимые производства будут национализированы в пользу государства и работать на нужны фронта. Что-то знает? торопится?
16:59:36 18-09-2025
Гость (15:16:33 18-09-2025) в Италию? или Канаду? куда уезжает гражданин?поговариваю... Ну т.е. вы знаете об этом, Покорняк тоже знает, а вот некто Галина Маганова - не знает.
19:45:32 18-09-2025
Честно говоря не вкусные макаронные изделия и быстро превращаются в слипшуюся массу. А продал на Юга, там со сверчками теперь макароны изготавливают. Так либо разбавить подобные макаронные изделия(не все люди готовы сверчковые макароны есть), либо втихую будут сюда сверчковую муку возить и изготавливать макароны со сверчками под маркой Гранмулино. Мне могут сказать, что такого не может быть, что в России такая продукция запрещена к широком потреблению..... Да, но когда в России кого запреты останавливали! Время денежное пришло: кто как может, тот так и зарабатывает.....
14:02:28 23-09-2025
Гость (19:45:32 18-09-2025) Честно говоря не вкусные макаронные изделия и быстро превращ... Вы из Алмака?
21:06:29 18-09-2025
потому что старый сам, а детей толковых нету. По этой же причине знакомый ферму (овцы и КРС) в Горном продает прекрасную и 200 Га, с аэродромом и постройками и пр.
21:39:55 18-09-2025
Налоги тоже в Краснодар УЙДУТ?
23:29:32 18-09-2025
Гость (19:45:32 18-09-2025) Честно говоря не вкусные макаронные изделия и быстро превращ... Сверчки подороже муки будут, и полезнее, радуйтесь))
15:59:38 19-09-2025
Гость (23:29:32 18-09-2025) Сверчки подороже муки будут, и полезнее, радуйтесь))... Чушь, вовсе нет.
05:14:32 19-09-2025
Гость (19:45:32 18-09-2025) Честно говоря не вкусные макаронные изделия и быстро превращ... Давно их не пробовал. Из распостраненных Щебекино норм и Макфа тоже вроде ок.
07:09:57 19-09-2025
А он со Сбербанком рассчитался? Вроде должок за ним был ещё с нулевых...
22:10:20 20-09-2025
Гость (16:59:36 18-09-2025) Ну т.е. вы знаете об этом, Покорняк тоже знает, а вот некто ... Если только она не посредник, подставное лицо...