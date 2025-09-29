Две жилые башни с подсветкой и закрытым двором построят в "тихом" центре Барнаула

Архитекторы представили "компромиссный" вариант ЖК

29 сентября 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 155 / Фото: Владимир Золотов

Масштабное строительство скоро развернется на ул. Папанинцев: градсовет 25 сентября одобрил проект высотного ЖК. Дом будет состоять из двух корпусов в 20 и 23 этажа, объединенных двухуровневым коммерческим блоком. Также застройщик – компания "Авангард" – обещает выполнить благоустройство ул. Папанинцев и построить ливневую канализацию. Подробнее о проекте – в материале amic.ru.

Меньше, ниже

Эскизы комплекса на градсовете представлял архитектор Владимир Золотов: его мастерская выступает автором ЖК.

«Реализация данного объекта позволит улучшить архитектурный ансамбль, который был в начале ул. Папанинцев, сформировать угол между пер. Ядринцева и ул. Папанинцев, выполнить благоустройство улицы и инженерную подготовку от пр. Красноармейского до пер. Ядринцева», – отметил Владимир Золотов.

Высотность ЖК решено уменьшить – одна из "башен" будет 20-этажной, вторая – 23-этажной. Общее количество квартир – 241. Двор сохранили закрытым для проезда транспорта. Частично машино-места размещены вдоль ул. Папанинцев, также предусмотрен двухуровневый подземный паркинг на 183 машино-места.

«Данный проект формирует связь 17-го микрорайона (ограничен ул. Папанинцев, ул. Партизанской, пер. Ядринцева и пр. Красноармейским. – Прим. ред.) с улицей Папанинцев. Мы получаем выезд транспорта и выход пешеходов, что в наше время, условно говоря, на всей ул. Папанинцев отсутствует. Это улучшит эксплуатацию и функционирование как всего района, так и нашего дома», – отметил Владимир Золотов.

Три нижних этажа комплекса планируют отдать под помещения общественного назначения: некоторые из них будут доступны только жильцам комплекса, другие – всем желающим.

Фасады здания решено подчеркнуть архитектурной подсветкой. Как заметил докладчик, на контрасте с темными горизонтальными элементами дома она сделает более выразительными вертикальные элементы.

Решенный вопрос

Обсуждая проект, эксперты комиссии акцентировали внимание на ливневой канализации и попросили архитектора подробнее рассказать об этом решении. Владимир Золотов пояснил: организация участков на ул. Папанинцев, 155, и соседнего на ул. Папанинцев, 161 (здесь планируют построить "клубный" десятиэтажный дом) выполнена таким образом, что вся вода с территорий ЖК будет попадать на ул. Папанинцев. Чтобы не создать здесь водного "коллапса".

Кроме того, до пер. Ядринцева застройщик намерен выполнить благоустройство улицы, включая пешеходные переходы, тротуары.

Так как других вопросов по проекту у членов комиссии не возникло, эскизы решено одобрить.

«Мы выжали, на мой взгляд, максимум, в части решения инженерных вопросов и комплексного благоустройства. Поэтому проект можно согласовать», – резюмировал архитектор Сергей Боженко.