Высшего качества. Как в Алтайском крае перерабатывают зерно для производства продуктов

Каждый третий килограмм крупы, каждый 12-й килограмм муки и каждый 14-й килограмм макарон в России – из Алтайского края

11 августа 2025, 16:00, ИА Амител

Пшеница, мука и макароны / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В хлебном крае и воздух пахнет зерном – так говорят многие, кто приезжает на Алтай. Наш край по праву называют житницей России. Тысячи гектаров пашни, щедрые урожаи пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи – все это превращается в муку, крупу и макароны, которые знают далеко за пределами региона и страны, рассказывает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Старейшие мукомольные производства Алтайского края – это не только часть аграрной истории, но и технологическое будущее. Одно из таких предприятий – "Алейскзернопродукт", за сутки тут способны перерабатывать более тысячи тонн зерна. Завод работает с 1932 года, и с тех пор прошел путь от простых мельничных линий до высокоавтоматизированных производств.

Здесь свою карьеру более 30 лет назад начал выпускник АлтГТУ Сергей Россоха, сейчас – начальник мукомольного комплекса. Он начинал работать на старых и шумных мельницах, а сегодня – это современное производство, где мука высшего качества сходит с линий, управляемых компьютерными программами. Говорит, за 30 лет ни разу не заскучал, работать с зерном очень интересно.

«Зерно – это же живой организм. Когда приходит новый урожай, зерно должно пройти послеуборочное дозревание. То есть сразу пускать в мельницу его нельзя. Ему надо полежать, чтобы завершились все биохимические процессы. Затем составить помольную партию, пустить ее в производство и уже подобрав вот этот оптимальный баланс качества и цены зерна получить на выходе достойный продукт», – рассказал Сергей Россоха.

Славится наш регион не только урожаем пшеницы, но и гречихой, ячменем, овсом. И все это – сырье для производства качественных, рассыпчатых, полезных круп. Яркий пример – предприятие "Алтайская крупа", выпускающее продукцию под маркой "Гудвилл". Это один из тех заводов, где весь цикл – от зерна до упаковки – под полным контролем: зерно выращивают на собственных полях, перерабатывают на современных линиях и отправляют на полки магазинов.

Здесь с 2004 года работает Алексей Шульдайс. Начинал аппаратчиком, сегодня – заместитель генерального директора по производству. Знает, как рождается крупа, которая не нуждается в рекламе – ее берут за качество.

«Чтобы получить крупу высшего качества, надо и зерно вырастить именно такого же качества, не просто посеять и собрать. Оно требует к себе большого внимания в процессе своего роста, поэтому его надо вовремя посеять, внести удобрения и контролировать созревание, а также вовремя убрать. Затем его нужно подработать и просушить, заложить на хранение и контролировать этот процесс. Потом только на производство. И если зерно хорошего качества, соответственно, и крупа получится высшего качества», – отметил Алексей Шульдайс.

А где хорошая мука – там и лучшие макароны. Один из ведущих производителей края – рубцовский "Мельник", компания почти со столетней историей. Муку здесь делают с советских времен, а вот первые макароны запустили в 2000-м. Современное оборудование, контроль качества, разнообразие форматов – от классических до оригинальных.

Юлия Шатилова, начальник макаронного цеха, пришла сюда работать еще до поступления в вуз. Училась, трудилась, росла вместе с компанией и теперь лучше всех знает, что необходимо для производства качественных макарон.

«Для получения хороших качественных макарон необходимо контролировать технологические режимы процесса сушки, входного контроля сырья. То есть это должен быть хороший постоянный вакуум, это должны быть постоянные температуры, которые необходимы для производства макаронных изделий. Все здесь автоматизировано, технолог также смотрит по управлению на компьютере, контролирует техпроцесс, какие-то отклонения происходят, все у него отображается, он подходит, все это корректируемо», – рассказала Юлия Шатилова.

Путь в мукомольную профессию начинается с хорошего образования. Будущих технологов, операторов и инженеров готовят в Алтайском техническом и аграрном университетах, а также в профильных колледжах – Бийском государственном и Алтайском промышленно-экономическом. Затем – практика на ведущих предприятиях региона, где молодым специалистам открываются реальные перспективы: стабильная зарплата, комфортные условия, жилье и главное – уважение к труду.

Но самое ценное – это чувство причастности к большому делу. Ведь ты становишься частью отрасли, которая кормит страну. Каждый третий килограмм крупы, каждый 12-й килограмм муки и каждый 14-й килограмм макарон в России – из Алтайского края. А это значит, что труд алтайских мастеров не просто уважаем, он незаменим.