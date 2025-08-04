Гастрономические тренды по-алтайски: как местные производители отвечают на запросы рынка

Алтайские перерабатывающие предприятия на форуме "День сибирского поля" показали свою новую продукцию

"День сибирского поля" вновь стал витриной лучших достижений агропромышленного комплекса региона. В этом году особое внимание гостей форума привлекли новинки алтайских производителей продуктов питания, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Компания Amfood порадовала посетителей двумя оригинальными вкусами хумуса. Первый – с топпингом из печеных перцев и баклажанов, второй – с соусом сацебели. Восточный продукт в сибирской интерпретации стал настоящим гастрономическим открытием. Хотя бобовые закуски в продуктовой линейке предприятия появились не сразу, вспоминает сотрудник компании Оксана Лебедева:

«Продукт, так как очень богат растительным белком, как раз подходил под тематику здорового образа жизни, правильного питания. И мы стали потихоньку его развивать и продвигать не только в Алтайском крае, но и выходить за его пределы. Сейчас мы представлены с этим продуктом в Казахстане, Киргизии и Белоруссии».

Полезным продуктом удивлял и Барнаульский молочный комбинат. Компания презентовала сывороточный напиток, изготовленный на основе молочной сыворотки с добавлением сока. Легкий, освежающий и натуральный, в нем сочетаются молочные традиции и фруктовая свежесть.

«На самом деле это очень большой труд. Казалось бы, что может быть проще – добавить сыворотку. Но работают над этим не один год. Ведь это все должно быть в определенных пропорциях, нужно подобрать правильное сырье, поэтому это огромная работа, за что спасибо нашим технологам», – говорит представитель БМК Виктория Шефинг.

Торговая марка "Гудвилл" от компании "Алтайская крупа" представила необычные крупы, открывающие новые горизонты для кулинарных экспериментов, – стекловидный приморский рис с пониженным содержанием крахмала и манная смесь из пшеничной и кукурузной круп. Особый интерес вызвали резаные крупы. Представитель компании Светлана Тимонина объясняет, что это такое:

«Многие покупатели, большей частью из-за неосведомленности, думают, что хлопья – это пустой продукт. На самом деле хлопья – это плющеное зерно. Но для таких недоверчивых есть еще резаные крупы, которые не плющатся, а разрезаются на несколько частей, из-за этого процесс приготовления более быстрый, но при этом все питательные вещества сохранены».

Свою любовь и преданность облепихе вновь продемонстрировала фармацевтическая компания "Алтайвитамины". В центре внимания оказались кисели из облепихи и других ягод – вкусные и полезные, изготовленные исключительно из алтайского сырья.

«Первая партия нашего масла облепихового еще в 1954 или 1952 году была получена. А облепиху мы выращиваем сами и, учитывая тесную работу с кафедрой биотехнологии, мы это растение разобрали буквально по "запчастям", максимальную пользу пытаемся из него извлечь, и подумали, а почему бы не создать на основе облепихи полезный продукт», – рассказывает представитель компании Михаил Гюрджян.

Компания "Амара" продолжает влюблять потребителей в амарант – суперфуд с древней историей. На форуме она представила линейку продуктов, подтверждающих, что амарант – это не только полезно, но и вкусно.

«Амарант – это растение, очень красивое, мощное, классное. Это растительный энергетик. И его основная функция – дать организму в любом виде хороший толчок, для того чтобы он справился с любыми негативными факторами, проще говоря, вернул организм к заводским настройкам», – отметила Марина Прокопенко, собственник компании.

Любителям чаев запомнился стенд компании "Магия трав", которая привезла на форум новую коллекцию чаев и подарочные наборы. По словам собственника компании Натальи Земцовой, появились они благодаря обратной связи с потребителями:

«Мы вообще постоянно находимся в таком состоянии анализа обратной связи от наших потребителей. Но так как мы оптовики, то наши партнеры это, как правило, или аптечные сети, или ретейл-магазины, мы собираем от них информацию по потребности и, соответственно, уже потом в таком тандеме работаем, анализируем рынок».

И, наконец, компания "Алтария" вновь привлекла внимание публики своим уникальным маслом в спреях, на этот раз – острым для пиццы и чесночным, продукты, которые можно назвать гастрономическими арт-объектами.

«Изучая тренды, мы поняли, что практически больше 60% людей сегодня еженедельно либо заказывают пиццу домой, либо едят ее в ресторанах, либо готовят дома. И мы решили не изобретать велосипед, а изобрести масло для пиццы. Острое масло с такой пикантностью, с необычным вкусом», – рассказывает представитель компании Виктория Капустина.

На форуме "День сибирского поля" Алтайский край вновь подтвердил статус региона, где традиции сочетаются с инновациями, а натуральные ингредиенты превращаются в уникальные гастрономические решения.