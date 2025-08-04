НОВОСТИОбщество

Гастрономические тренды по-алтайски: как местные производители отвечают на запросы рынка

Алтайские перерабатывающие предприятия на форуме "День сибирского поля" показали свою новую продукцию

04 августа 2025, 16:42, ИА Амител

Чай, кисель, сывороточный напиток и облепиха / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Чай, кисель, сывороточный напиток и облепиха / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"День сибирского поля" вновь стал витриной лучших достижений агропромышленного комплекса региона. В этом году особое внимание гостей форума привлекли новинки алтайских производителей продуктов питания, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Компания Amfood порадовала посетителей двумя оригинальными вкусами хумуса. Первый – с топпингом из печеных перцев и баклажанов, второй – с соусом сацебели. Восточный продукт в сибирской интерпретации стал настоящим гастрономическим открытием. Хотя бобовые закуски в продуктовой линейке предприятия появились не сразу, вспоминает сотрудник компании Оксана Лебедева:

«Продукт, так как очень богат растительным белком, как раз подходил под тематику здорового образа жизни, правильного питания. И мы стали потихоньку его развивать и продвигать не только в Алтайском крае, но и выходить за его пределы. Сейчас мы представлены с этим продуктом в Казахстане, Киргизии и Белоруссии».

Полезным продуктом удивлял и Барнаульский молочный комбинат. Компания презентовала сывороточный напиток, изготовленный на основе молочной сыворотки с добавлением сока. Легкий, освежающий и натуральный, в нем сочетаются молочные традиции и фруктовая свежесть. 

«На самом деле это очень большой труд. Казалось бы, что может быть проще – добавить сыворотку. Но работают над этим не один год. Ведь это все должно быть в определенных пропорциях, нужно подобрать правильное сырье, поэтому это огромная работа, за что спасибо нашим технологам», – говорит представитель БМК Виктория Шефинг.

Торговая марка "Гудвилл" от компании "Алтайская крупа" представила необычные крупы, открывающие новые горизонты для кулинарных экспериментов, – стекловидный приморский рис с пониженным содержанием крахмала и манная смесь из пшеничной и кукурузной круп. Особый интерес вызвали резаные крупы. Представитель компании Светлана Тимонина объясняет, что это такое:

«Многие покупатели, большей частью из-за неосведомленности, думают, что хлопья – это пустой продукт. На самом деле хлопья – это плющеное зерно. Но для таких недоверчивых есть еще резаные крупы, которые не плющатся, а разрезаются на несколько частей, из-за этого процесс приготовления более быстрый, но при этом все питательные вещества сохранены».

Свою любовь и преданность облепихе вновь продемонстрировала фармацевтическая компания "Алтайвитамины". В центре внимания оказались кисели из облепихи и других ягод – вкусные и полезные, изготовленные исключительно из алтайского сырья.

«Первая партия нашего масла облепихового еще в 1954 или 1952 году была получена. А облепиху мы выращиваем сами и, учитывая тесную работу с кафедрой биотехнологии, мы это растение разобрали буквально по "запчастям", максимальную пользу пытаемся из него извлечь, и подумали, а почему бы не создать на основе облепихи полезный продукт», – рассказывает представитель компании Михаил Гюрджян.

Подсолнечное масло / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"Каждый день - полный контроль". Как на Алтае производят растительное масло

Только за прошлый год в крае изготовлено почти полмиллиона тонн нерафинированного масла
НОВОСТИАлтай

Компания "Амара" продолжает влюблять потребителей в амарант – суперфуд с древней историей. На форуме она представила линейку продуктов, подтверждающих, что амарант – это не только полезно, но и вкусно.

«Амарант – это растение, очень красивое, мощное, классное. Это растительный энергетик. И его основная функция – дать организму в любом виде хороший толчок, для того чтобы он справился с любыми негативными факторами, проще говоря, вернул организм к заводским настройкам», – отметила Марина Прокопенко, собственник компании.

Любителям чаев запомнился стенд компании "Магия трав", которая привезла на форум новую коллекцию чаев и подарочные наборы. По словам собственника компании Натальи Земцовой,  появились они благодаря обратной связи с потребителями:

«Мы вообще постоянно находимся в таком состоянии анализа обратной связи от наших потребителей. Но так как мы оптовики, то наши партнеры это, как правило, или аптечные сети, или ретейл-магазины, мы собираем от них информацию по потребности и, соответственно, уже потом в таком тандеме работаем, анализируем рынок».

Органические продукты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Безопасность и качество. Как на Алтае набирает обороты производство органических продуктов

Для "органиков" предусмотрен ряд мер господдержки, например, компенсация затрат на сертификацию
НОВОСТИАлтай

И, наконец, компания "Алтария" вновь привлекла внимание публики своим уникальным маслом в спреях, на этот раз – острым для пиццы и чесночным, продукты, которые можно назвать гастрономическими арт-объектами.

«Изучая тренды, мы поняли, что практически больше 60% людей сегодня еженедельно либо заказывают пиццу домой, либо едят ее в ресторанах, либо готовят дома. И мы решили не изобретать велосипед, а изобрести масло для пиццы. Острое масло с такой пикантностью, с необычным вкусом», – рассказывает представитель компании Виктория Капустина.

На форуме "День сибирского поля" Алтайский край вновь подтвердил статус региона, где традиции сочетаются с инновациями, а натуральные ингредиенты превращаются в уникальные гастрономические решения.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

"Кормить людей, приносить им радость". Как на Алтае развивается рыбная промышленность

В крае, где работает 31 рыбоперерабатывающее предприятие, в минувшем году произвели свыше 12 тысяч тонн продукции
НОВОСТИАлтай

Алтайский край сельское хозяйство Продукты Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров