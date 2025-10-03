Вывоз мусора в России может подорожать в десять раз
Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн
Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов в России может увеличиться в десять раз в случае отсутствия развитой инфраструктуры переработки, сообщает rg.ru. Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн.
По словам Андрея Рудакова, главы департамента вторичных материальных ресурсов РЭО, многие предприниматели считают строительство новых полигонов более экономичным решением, чем организация переработки.
Однако эта практика сталкивается с объективными ограничениями – свободных земель возле крупных городов практически не осталось. Уже сейчас Москва вынуждена транспортировать отходы в Калужскую область, а в перспективе логистические плечи могут еще увеличиться.
Ситуацию осложняют разногласия между ведомствами. Минпромторг считает установленные ставки экологического сбора для производителей и импортеров чрезмерно завышенными, что приводит к переплатам бизнеса за утилизацию.
Параллельно меняется подход к расчетам ТКО для населения – Конституционный суд подтвердил правомерность привязки оплаты к площади жилья вместо количества прописанных лиц.
Утвержденные на три года ставки экосбора рассчитываются индивидуально для каждого вида товаров и упаковки с применением специальных коэффициентов.
09:06:10 03-10-2025
Нужна какая-то "мусорная реформа" что-ли
09:28:50 03-10-2025
Гость (09:06:10 03-10-2025) Нужна какая-то "мусорная реформа" что-ли ... ежегодная.. ага.. ато ее нету))
09:17:53 03-10-2025
А давайте, чтобы сразу в 100 раз!!!! Великая же страна! Все должно быть по великому.
10:01:08 03-10-2025
А сейчас как будто дёшево. Ладно подорожает мусор ещё в 100 раз, это легко сделать, а вывозить по-прежнему не будут, так?!
10:12:39 03-10-2025
вот наверное присевший Карл из "Эко-Комплекса" с вас худеет...
10:14:46 03-10-2025
Ну положим подорожает вывоз в 10 раз - так никто платить не будет.
Есть Ленточный бор, куда уже сейчас грузовики везут мусор в промышленных масштабах.
К тому же Барнаул стоит на высоком берегу, внизу пойма Оби, можно тысячелетиями мусорные пакеты вниз с обрыва без ущерба для экологии.
Если вышеуказанное не устраивает - мусором можно засыпать Ковш. Местные жители будут не против.
Я к чему? Народ справится с повышением цен.
11:28:06 03-10-2025
Гость (10:14:46 03-10-2025) Ну положим подорожает вывоз в 10 раз - так никто платить не ... штрафы поднимут в цене и начнут бюджет пополнять
11:12:57 03-10-2025
в этом месте все может только дорожать, а качество только ухудшаться
11:22:46 03-10-2025
Гость (11:12:57 03-10-2025) в этом месте все может только дорожать, а качество только ух... Насмешил. В Москве? Там даже продукты дешевле, чем у нас.
11:19:58 03-10-2025
в японии дано эту проблему решили
поставили мусорки автоматы. Кидаешь монету открывается дырка и туда кладешь пакет с мусором и дырка закрывается
стоят у дома сразу по три таких автомата - для пластика, для пищевых и для бумаги. Пластик и бумага дешевле
12:57:44 03-10-2025
Холмс (11:19:58 03-10-2025) в японии дано эту проблему решилипоставили мусорки автом... У нас все газеты идут в туалет, так шта для бумаги можно не ставить.
11:41:50 03-10-2025
Реформу провалили. Это уже рывок!
11:49:06 03-10-2025
Гость (11:41:50 03-10-2025) Реформу провалили. Это уже рывок! ... да как бы не прорыв или даже не движуха
11:58:42 03-10-2025
Ой да пусть все дорожает и с большим размахом , может скорей .....
15:08:10 03-10-2025
как подорожает, так и будете ныть! или это вот нытье - "ваше всё"?! ну ок. нойте, раз так надо
15:09:21 03-10-2025
щас мусором засыпают неровности под стройки "илиток" - вот Ковш опять же, так что норм. На южном так после заправки весь микрорайон стоит на мусоре - на битых унитазах и пр. дада
18:41:19 03-10-2025
Странная логика у ВС: если на равной площади проживает разное количество людей, то мусора они производят тоже разное количество. В условной "двушке" проживает семья из трёх человек, а этажом выше в такой же квартире проживает один, то от него будет мусора втрое больше? Но как?