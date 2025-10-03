НОВОСТИОбщество

Вывоз мусора в России может подорожать в десять раз

Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн

03 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Вывоз мусора / Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Вывоз мусора / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов в России может увеличиться в десять раз в случае отсутствия развитой инфраструктуры переработки, сообщает rg.ru. Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн.

По словам Андрея Рудакова, главы департамента вторичных материальных ресурсов РЭО, многие предприниматели считают строительство новых полигонов более экономичным решением, чем организация переработки.

Однако эта практика сталкивается с объективными ограничениями – свободных земель возле крупных городов практически не осталось. Уже сейчас Москва вынуждена транспортировать отходы в Калужскую область, а в перспективе логистические плечи могут еще увеличиться.

Ситуацию осложняют разногласия между ведомствами. Минпромторг считает установленные ставки экологического сбора для производителей и импортеров чрезмерно завышенными, что приводит к переплатам бизнеса за утилизацию.

Параллельно меняется подход к расчетам ТКО для населения – Конституционный суд подтвердил правомерность привязки оплаты к площади жилья вместо количества прописанных лиц.

Утвержденные на три года ставки экосбора рассчитываются индивидуально для каждого вида товаров и упаковки с применением специальных коэффициентов.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

09:06:10 03-10-2025

Нужна какая-то "мусорная реформа" что-ли

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:50 03-10-2025

Гость (09:06:10 03-10-2025) Нужна какая-то "мусорная реформа" что-ли ... ежегодная.. ага.. ато ее нету))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:53 03-10-2025

А давайте, чтобы сразу в 100 раз!!!! Великая же страна! Все должно быть по великому.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:08 03-10-2025

А сейчас как будто дёшево. Ладно подорожает мусор ещё в 100 раз, это легко сделать, а вывозить по-прежнему не будут, так?!

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:12:39 03-10-2025

вот наверное присевший Карл из "Эко-Комплекса" с вас худеет...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:46 03-10-2025

Ну положим подорожает вывоз в 10 раз - так никто платить не будет.
Есть Ленточный бор, куда уже сейчас грузовики везут мусор в промышленных масштабах.
К тому же Барнаул стоит на высоком берегу, внизу пойма Оби, можно тысячелетиями мусорные пакеты вниз с обрыва без ущерба для экологии.
Если вышеуказанное не устраивает - мусором можно засыпать Ковш. Местные жители будут не против.
Я к чему? Народ справится с повышением цен.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:06 03-10-2025

Гость (10:14:46 03-10-2025) Ну положим подорожает вывоз в 10 раз - так никто платить не ... штрафы поднимут в цене и начнут бюджет пополнять

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:57 03-10-2025

в этом месте все может только дорожать, а качество только ухудшаться

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:46 03-10-2025

Гость (11:12:57 03-10-2025) в этом месте все может только дорожать, а качество только ух... Насмешил. В Москве? Там даже продукты дешевле, чем у нас.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

11:19:58 03-10-2025

в японии дано эту проблему решили
поставили мусорки автоматы. Кидаешь монету открывается дырка и туда кладешь пакет с мусором и дырка закрывается
стоят у дома сразу по три таких автомата - для пластика, для пищевых и для бумаги. Пластик и бумага дешевле

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:44 03-10-2025

Холмс (11:19:58 03-10-2025) в японии дано эту проблему решилипоставили мусорки автом... У нас все газеты идут в туалет, так шта для бумаги можно не ставить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:50 03-10-2025

Реформу провалили. Это уже рывок!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:06 03-10-2025

Гость (11:41:50 03-10-2025) Реформу провалили. Это уже рывок! ... да как бы не прорыв или даже не движуха

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:42 03-10-2025

Ой да пусть все дорожает и с большим размахом , может скорей .....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:10 03-10-2025

как подорожает, так и будете ныть! или это вот нытье - "ваше всё"?! ну ок. нойте, раз так надо

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:21 03-10-2025

щас мусором засыпают неровности под стройки "илиток" - вот Ковш опять же, так что норм. На южном так после заправки весь микрорайон стоит на мусоре - на битых унитазах и пр. дада

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:19 03-10-2025

Странная логика у ВС: если на равной площади проживает разное количество людей, то мусора они производят тоже разное количество. В условной "двушке" проживает семья из трёх человек, а этажом выше в такой же квартире проживает один, то от него будет мусора втрое больше? Но как?

  1 Нравится
Ответить
