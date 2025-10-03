Вывоз мусора в России может подорожать в десять раз

Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн

03 октября 2025, 09:00, ИА Амител

Вывоз мусора / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Стоимость вывоза твердых коммунальных отходов в России может увеличиться в десять раз в случае отсутствия развитой инфраструктуры переработки, сообщает rg.ru. Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн.

По словам Андрея Рудакова, главы департамента вторичных материальных ресурсов РЭО, многие предприниматели считают строительство новых полигонов более экономичным решением, чем организация переработки.

Однако эта практика сталкивается с объективными ограничениями – свободных земель возле крупных городов практически не осталось. Уже сейчас Москва вынуждена транспортировать отходы в Калужскую область, а в перспективе логистические плечи могут еще увеличиться.

Ситуацию осложняют разногласия между ведомствами. Минпромторг считает установленные ставки экологического сбора для производителей и импортеров чрезмерно завышенными, что приводит к переплатам бизнеса за утилизацию.

Параллельно меняется подход к расчетам ТКО для населения – Конституционный суд подтвердил правомерность привязки оплаты к площади жилья вместо количества прописанных лиц.

Утвержденные на три года ставки экосбора рассчитываются индивидуально для каждого вида товаров и упаковки с применением специальных коэффициентов.