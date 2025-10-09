НОВОСТИОбщество

"Вывозится раз в месяц". Жители алтайского села задыхаются от запаха скопившегося мусора

Обращения к региональному оператору остаются без ответа

09 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Мусор на улицах села / Фото: "В курсе 22"
Мусор на улицах села / Фото: "В курсе 22"

Жители Кулунды сообщили о перебоях с вывозом бытовых отходов. По их словам, мусор не вывозится неделями, при этом квитанции за услуги продолжают поступать. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Местные жители отмечают, что обращения к региональному оператору остаются без ответа. По их словам, отходы вывозят не чаще одного раза в месяц.

По сравнению с прежней системой, когда у каждого двора был отдельный контейнер, новая схема вызвала недовольство. Жители утверждают, что на улицах появляются стихийные свалки и распространяется неприятный запах.

Вывоз мусора / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Вывоз мусора в России может подорожать в десять раз

Ежегодный дефицит мощностей по обработке мусора достигает 14 млн тонн
