Взрывы и выстрелы прогремели в Мюнхене. Есть погибший
По данным СМИ, мужчина подорвал дом своих родителей и покончил с собой
01 октября 2025, 14:05, ИА Амител
В Мюнхене прогремели мощные взрывы и стрельба. Погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.
Инцидент произошел в районе Лерхенау на севере города. По данным Bild, местный житель заложил в дом своих родителей взрывчатку, поджег его и покончил с собой.
Пожар охватил дом и два стоящих перед ним автомобиля. По словам очевидцев, на место происшествия приехали десятки полицейских автомобилей, в воздух подняли вертолет. Возгорание потушили. Опасности для населения нет.
«На данный момент нет никаких признаков опасности для населения», – заявила представитель полиции порталу t-online.
При этом портал BR24 сообщает, что полиция еще не подтвердила информацию о выстрелах, смертях или ранениях. Издание пишет, что в городе вспыхнул жилой дом и несколько автомобилей.
14:23:11 01-10-2025
местный житель заложил в дом своих родителей взрывчатку, поджег его и покончил с собой ---- может потому что уровень жизни там высокий