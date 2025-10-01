НОВОСТИПроисшествия

Взрывы и выстрелы прогремели в Мюнхене. Есть погибший

По данным СМИ, мужчина подорвал дом своих родителей и покончил с собой

01 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Последствия стрельбы в Мюнхене / Фото: Shot
Последствия стрельбы в Мюнхене / Фото: Shot

В Мюнхене прогремели мощные взрывы и стрельба. Погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Инцидент произошел в районе Лерхенау на севере города. По данным Bild, местный житель заложил в дом своих родителей взрывчатку, поджег его и покончил с собой.

Пожар охватил дом и два стоящих перед ним автомобиля. По словам очевидцев, на место происшествия приехали десятки полицейских автомобилей, в воздух подняли вертолет. Возгорание потушили. Опасности для населения нет.

«На данный момент нет никаких признаков опасности для населения», – заявила представитель полиции порталу t-online.

При этом портал BR24 сообщает, что полиция еще не подтвердила информацию о выстрелах, смертях или ранениях. Издание пишет, что в городе вспыхнул жилой дом и несколько автомобилей.

Немецкая полиция / Фото: (Augustin-Foto) Jonas Augustin / unsplash.com

В Германии 11 человек погибли при теракте на рождественской ярмарке

Уроженец Саудовской Аравии врезался на машине в толпу людей
Криминал Происшествия Германия

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

14:23:11 01-10-2025

местный житель заложил в дом своих родителей взрывчатку, поджег его и покончил с собой ---- может потому что уровень жизни там высокий

  -2 Нравится
Ответить
