По данным СМИ, мужчина подорвал дом своих родителей и покончил с собой

01 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Последствия стрельбы в Мюнхене / Фото: Shot

В Мюнхене прогремели мощные взрывы и стрельба. Погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Инцидент произошел в районе Лерхенау на севере города. По данным Bild, местный житель заложил в дом своих родителей взрывчатку, поджег его и покончил с собой.

Пожар охватил дом и два стоящих перед ним автомобиля. По словам очевидцев, на место происшествия приехали десятки полицейских автомобилей, в воздух подняли вертолет. Возгорание потушили. Опасности для населения нет.

«На данный момент нет никаких признаков опасности для населения», – заявила представитель полиции порталу t-online.

При этом портал BR24 сообщает, что полиция еще не подтвердила информацию о выстрелах, смертях или ранениях. Издание пишет, что в городе вспыхнул жилой дом и несколько автомобилей.