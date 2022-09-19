Бабье лето продолжается. О погоде в Алтайском крае 20 сентября

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днём 20 сентября. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, в утренние часы местами возможен туман.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

В Барнауле воздух прогреется до +21...+23 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.