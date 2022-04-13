Без осадков и до +23 градусов. О погоде в Алтайском крае 14 апреля
Местами по региону будет дуть порывистый ветер
14 апреля 2022, 06:01
В Алтайском крае в четверг, 14 апреля, сохранится тёплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По краю дневная температура составит +13...+18 градусов, местами по югу потеплеет до +23 градусов, а в Барнауле в светлое время суток термометры покажут +14...+16 градусов.
Осадков при этом не ожидается. Ветер будет восточным, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.
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