Без осадков и до +23 градусов. О погоде в Алтайском крае 14 апреля

В Алтайском крае в четверг, 14 апреля, сохранится тёплая погода, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит +13...+18 градусов, местами по югу потеплеет до +23 градусов, а в Барнауле в светлое время суток термометры покажут +14...+16 градусов.

Осадков при этом не ожидается. Ветер будет восточным, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.