До +14 градусов. О погоде в Алтайском крае 1 апреля
День смеха в регионе пройдёт преимущественно без осадков
1 апреля 2022, 06:03
Днём 1 апреля в Алтайском крае местами по югу воздух прогреется до +14 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.
По прогнозам синоптиков, в целом в регионе ожидается от +3 до +8 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 11-16 м/с.
В Барнауле от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
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