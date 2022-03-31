До +14 градусов. О погоде в Алтайском крае 1 апреля

Днём 1 апреля в Алтайском крае местами по югу воздух прогреется до +14 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт преимущественно без осадков.

По прогнозам синоптиков, в целом в регионе ожидается от +3 до +8 градусов. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 11-16 м/с.

В Барнауле от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.