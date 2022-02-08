До -16 градусов днём. О погоде в Алтайском крае 9 февраля

Утром 9 февраля температура в Алтайском крае составит -21…-26 градусов, местами по югу -14…-19°С, сообщает региональный Гидрометцентр.

Днём воздух прогреется до -11…-16 градусов, по югу — до -5…-10°С. В южных районах выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле утром ожидается -21…-23°С, днём — от -12 до -14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.