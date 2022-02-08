До -16 градусов днём. О погоде в Алтайском крае 9 февраля
В южных районах Алтая выпадет небольшой снег, в утренние часы местами изморозь
9 февраля 2022, 02:00
Утром 9 февраля температура в Алтайском крае составит -21…-26 градусов, местами по югу -14…-19°С, сообщает региональный Гидрометцентр.
Днём воздух прогреется до -11…-16 градусов, по югу — до -5…-10°С. В южных районах выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле утром ожидается -21…-23°С, днём — от -12 до -14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.
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