До +16 градусов. О погоде в Алтайском крае 26 апреля

До +16 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днем 26 апреля. По прогнозам синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков, но по северо-западу местами может пройти небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/c.

В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.