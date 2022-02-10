До -21 градуса. О погоде в Алтайском крае 11 февраля

До -21 градуса опустится температура в Алтайском крае 11 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, день пройдёт без осадков.

По прогнозам синоптиков, местами в предгорьях воздух прогреется до -10 градусов. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле дневная температура составит от -16 до -18 градусов. Без осадков, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.