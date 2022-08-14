До +24 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 августа

Местами по региону ожидается порывистый ветер

15 августа 2022, 06:00, Никита Черников

Тёплая погода установится в Алтайском крае в понедельник, 15 августа, сообщили в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха днём составит +19...+24 градуса, в Барнауле термометры покажут +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами по региону будут порывы до 14 м/с.

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