До +24 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 15 августа
Местами по региону ожидается порывистый ветер
15 августа 2022, 06:00, Никита Черников
Тёплая погода установится в Алтайском крае в понедельник, 15 августа, сообщили в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха днём составит +19...+24 градуса, в Барнауле термометры покажут +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков.
Ветер подует северо-западный, 4-9 м/с, местами по региону будут порывы до 14 м/с.
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