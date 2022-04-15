До +26 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 апреля

Потепление до +26 градусов ожидается в Алтайском крае днём 16 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадков не ожидается.

В целом по краю воздух прогреется от +21 до +26 градусов, местами по северо-востоку — до +15...+20°С. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается от +21 до +23 градусов. Без осадков. Ветер южный, 2-7 м/с.