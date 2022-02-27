До +4 градусов. О погоде в Алтайском крае в последний день зимы

Местами до +4 градусов ожидается в Алтайском крае 28 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, днем возможны порывы ветра до 12 м/c.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от -1 до -6 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Преимущественно без осадков. Возможны изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.