До +5 и порывы ветра. О погоде в Алтайском крае 25 февраля

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае 25 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предгорьях местами ожидается до +5 градусов.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до −2 градусов. В конце дня небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.