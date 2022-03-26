До +8 градусов. О погоде в Алтайском крае 27 марта

Небольшой снег ожидается в отдельных районах Алтайского края днем 27 марта. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на дорогах ожидается сильная гололедица.

По прогнозу синоптиков, температура от -2 до +3 градусов, в предгорьях до +8 градусов. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 14-19 м/с

В Барнауле от 0 градусов до +2 градусов. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с