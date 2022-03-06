Дождь, гололед и до +10 градусов. О погоде в Алтайском крае 7 марта

Температура 0...+5 градусов, по югу местами до +10 градусов ожидается в Алтайском крае 7 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в отдельных районах осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололёдные явления. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 19-24 м/с.

В Барнауле температура составляет от +3 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.